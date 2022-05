Um novo conceito em lifting facial realizado por meio de um procedimento não invasivo através de uma sutura no músculo temporal e fixação da fáscia resultando em reposição do volume facial foi recentemente divulgado a partir de um estudo do PhD Nikolay P. Serdev. De acordo com o cirurgião dentista, Mestre em implantodontia Dr Ajuz “essa técnica resulta em ângulos mais estéticos e joviais, deixando uma aparência mais jovem e esticada em nossos pacientes”.

O Dr. Ajuz explicou que a taxa de complicações é muito baixa se comparada à outras técnicas. Além disso, os métodos para prevenir e resolver essas complicações são de fácil manuseio.

Conforme o autor do estudo, em mulheres jovens, apenas uma sutura de cada lado costuma ser suficiente para levantar o canto lateral do olho, a sobrancelha, e colocar a gordura malar ptótica no lugar, que forma uma bela eminência malar.

A partir da técnica, também é possível combinar o lifting de sutura temporal com outros procedimentos: o autor usa métodos de sutura adicionais para lifting de sobrancelha, face média, maçã do rosto, rinoplastia simultânea, aumento de queixo e lábios, redução e/ou aumento de gordura, blefaroplastia para alcançar o embelezamento facial e outros procedimentos.

O Método de Abordagem Fechada Serdev Suture® para Elevação do SMAS Temporal fornece uma técnica segura e eficaz de embelezamento e rejuvenescimento com tempo de inatividade muito curto e retorno imediato à vida social.

Para o cirurgião Dr. Ajuz, por ser não invasiva, a técnica é mais segura e garante, em sua maioria, ótimos resultados.

Sobre o Dr. Ajuz



Professor Dr. Ajuz é cirurgião dentista, especialista em endodontia, Mestre em implantodontia e membro da Academia Internacional de Estética Facial. É CEO, cofundador e Professor da Harmonize School Clinic – Procedimentos Estéticos, uma instituição de ensino e pesquisa, localizada em Porto (Portugal), que já formou mais de +5.000 profissionais para atuar no segmento de procedimentos estéticos. Em decorrência da sua atuação pioneira em harmonização facial, recebeu o título de ‘acadêmico imortal’ pela Academia Brasileira de Odontologia.