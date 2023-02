Novo golpe envolve Americanas e Tramontina

O escândalo contábil reportado pela Americanas há pouco mais de uma semana continua como um dos principais assuntos do mercado — e a história ainda deve ter novos desdobramentos. Após a Justiça do Rio de Janeiro aceitar o pedido de recuperação judicial feito pela companhia, a empresa entrou no chamado “prazo de blindagem”, um período de 180 dias no qual todas as suas dívidas ficam suspensas.