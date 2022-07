PROGRAMAÇÃO TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – THOR: AMOR E TROVÃO (3D) DUB (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 119min.

Thor: Amor e Trovão é quarta aventura solo de Thor (Chris Hemsworth), personagem da Marvel. O

próximo filme do super-herói pretende ser a sequência direta de Thor: Ragnarok e o 29º filme do Universo

Cinematográfico Marvel. O longa, além de representar os acontecimentos de Thor: Ragnarok, promove a

volta de Jane Foster (Natalie Portman), que se transforma na versão feminina de Thor. Os Guardiões da

Galáxia terão papel importante na história, trazendo aventuras que podem fazer o filho de Odin

questionar seu papel enquanto Deus do Trovão, precisando contar com o apoio de grandes aliados como

Valquíria (Tessa Thompson) e Korg (Taika Waititi) para enfrentar suas lutas. O filme ainda apresenta

Gorr (Christian Bale) – sendo o grande vilão da narrativa – e ainda, Zeus (Russell Crowe).

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50

Sáb., Dom., Feriado: 16h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – THOR: AMOR E TROVÃO – DUB (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 119min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h20 – 19h20 – 21h50

Sáb., Dom., Feriado: 14h20 – 19h20 – 21h50

TIVOLI 2 – THOR: AMOR E TROVÃO (ATMOS) DUB (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 119min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30 – 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 16h30 – 19h00

TIVOLI 2 – THOR: AMOR E TROVÃO (ATMOS) LEG (DISNEY)

Aventura / Ação – Legendado – 12 Anos – Duração: 119min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 21h30

TIVOLI 2 – MINIONS 2 (ATMOS) 3D DUB A ORIGEM DE GRU (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 87min.

Minions 2: A Origem de Gru é a continuação das aventuras dos Minions, e desta vez, eles ajudam um Gru

ainda criança, descobrindo como ser vilão. Na década de 1970, Gru está crescendo no subúrbio. Fã de

um grupo de supervilões conhecido como Vicious 6, Gru traça um plano para se tornar malvado o

suficiente para se juntar a eles. Felizmente, ele recebe apoio de seus leais seguidores, os Minions.

Juntos, eles exercem suas habilidades enquanto constroem seu primeiro covil, experimentam suas

primeiras armas e realizam as primeiras missões. Quando os Vicious 6 expulsam seu líder – o lendário

lutador Wild Knuckles – Gru participa de uma entrevista para se tornar seu mais novo membro. A

entrevista não vai bem, e só piora depois que Gru os supera e de repente, o garoto se vê como inimigo

mortal do grupo do mal. Gru se voltará para uma fonte improvável de orientação, o próprio Wild Knuckles,

e descobrirá que até os supervilões precisam de uma ajudinha de seus amigos.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h30

Sáb., Dom., Feriado: 14h30

TIVOLI 3 – TOP GUN: MAVERICK – DUB (PARAMOUNT PICTURES)

Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 131min.

Na sequência de Top Gun: Ases Indomáveis, acompanhamos a história de Pete “Maverick” Mitchell (Tom

Cruise), um piloto à moda antiga da Marinha que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate

e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos. Entretanto,

nada disso foi suficiente para sua carreira decolar, visto que ele deixou de ser um capitão e tornou-se um

instrutor. A explicação para esse declínio é simples: Ele continua sendo o mesmo piloto rebelde de

sempre, que não hesita em romper os limites e desafiar a morte. Nesta nova aventura, Maverick precisa

provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas.

Após 34 anos do clássico, acompanhem o filme do premiado produtor Jerry Bruckheimer e de Joseph

Kosinski, mesmo diretor de Tron: O Legado (2010) e Oblivion (2013).

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 21h40

TIVOLI 3 – MINIONS 2 (DUB) A ORIGEM DE GRU (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 87min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 13h50 – 15h50 – 17h45 – 19h45

Sáb., Dom., Feriado: 13h50 – 15h50 – 17h45 – 19h45

TIVOLI 4 – LIGHTYEAR – DUB (DISNEY)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 105min.

A origem do patrulheiro espacial de Toy Story, Buzz Lightyear. Buzz faz um teste de voo e acaba ficando

abandonado em um planeta a milhões de anos-luz da terra. Agora ele precisa achar um jeito para voltar

para casa enquanto luta contra a ameaça de Zurg.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h00

Sáb., Dom., Feriado: 14h00

TIVOLI 4 – THOR: AMOR E TROVÃO – DUB (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 119min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h10

Sáb., Dom., Feriado: 21h10

TIVOLI 4 – JURASSIC WORLD (DUB) DOMÍNIO (UNIVERSAL PICTURES)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 147min.

Em Jurassic World Domínio, sequência direta do longa de 2018, – Jurassic World: Reino Ameaçado – os

dinossauros agora circulam livres pelo mundo humano após os acontecimentos recentes. Alguns

conseguem coexistir de forma pacífica em sociedade, todavia, outros trazem problemas. Os

ex-funcionários do parque dos dinossauros, Claire (Bryce Dallas Howard) e Owen (Chris Pratt) se

envolvem nessa problemática e buscam uma solução, contando com a ajuda dos cientistas experientes

em dinossauros, que retornam dos filmes antecessores. Capítulo final da trilogia iniciada por Jurassic

World – O Mundo dos Dinossauros.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h10

Sáb., Dom., Feriado: 16h10

TIVOLI 4 – MINIONS 2 (DUB) A ORIGEM DE GRU (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 87min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h10

Sáb., Dom., Feriado: 19h10

PROGRAMAÇÃO PARK CITY SUMARÉ

TOP GUN: MAVERICK (D) (DUBLADO) (TOP GUN: MAVERICK)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Joseph Kosinski, Duração: 02:11:00h, com: Tom Cruise, Jennifer Connelly,

Miles Teller

SALA 5

07/07/2022 – Quinta-Feira: 21:45h

08/07/2022 – Sexta-Feira: 21:45h

09/07/2022 – Sábado: 21:45h

10/07/2022 – Domingo: 21:45h

11/07/2022 – Segunda-Feira: 21:45h

12/07/2022 – Terça-Feira: 21:45h

13/07/2022 – Quarta-Feira: 21:45h

JURASSIC WORLD: DOMÍNIO (D) (DUBLADO) (JURASSIC WORLD: DOMINION)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Colin Trevorrow, Duração: 02:27:00h, com: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,

Jeff Goldblum

SALA 5

07/07/2022 – Quinta-Feira: 18:45h

08/07/2022 – Sexta-Feira: 18:45h

09/07/2022 – Sábado: 18:45h

10/07/2022 – Domingo: 18:45h

11/07/2022 – Segunda-Feira: 18:45h

12/07/2022 – Terça-Feira: 18:45h

13/07/2022 – Quarta-Feira: 18:45h

LIGHTYEAR (D) (DUBLADO) (LIGHTYEAR)

Ano de Produção: 2022, Idioma: INLGÊS, Diretor: Angus MacLane, Duração: 01:45:00h, com: .

SALA 5

07/07/2022 – Quinta-Feira: 14:15h – 16:30h

08/07/2022 – Sexta-Feira: 14:15h – 16:30h

09/07/2022 – Sábado: 14:15h – 16:30h

10/07/2022 – Domingo: 14:15h – 16:30h

11/07/2022 – Segunda-Feira: 14:15h – 16:30h

12/07/2022 – Terça-Feira: 14:15h – 16:30h

13/07/2022 – Quarta-Feira: 14:15h – 16:30h

MINIONS 2: A ORIGEM DE GRU (D) (DUBLADO) (MINIONS: THE RISE OF GRU)

Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Kyle Balda Brad Ableson, Duração: 01:28:00h, com: .

SALA 1

07/07/2022 – Quinta-Feira: 14:10h – 16:10h

08/07/2022 – Sexta-Feira: 14:10h – 16:10h

09/07/2022 – Sábado: 14:10h – 16:10h

10/07/2022 – Domingo: 14:10h – 16:10h

11/07/2022 – Segunda-Feira: 14:10h – 16:10h

12/07/2022 – Terça-Feira: 14:10h – 16:10h

13/07/2022 – Quarta-Feira: 14:10h – 16:10h

SALA 4

07/07/2022 – Quinta-Feira: 15:10h – 17:10h – 19:10h

08/07/2022 – Sexta-Feira: 15:10h – 17:10h – 19:10h

09/07/2022 – Sábado: 15:10h – 17:10h – 19:10h

10/07/2022 – Domingo: 15:10h – 17:10h – 19:10h

11/07/2022 – Segunda-Feira: 15:10h – 17:10h – 19:10h

12/07/2022 – Terça-Feira: 15:10h – 17:10h – 19:10h

13/07/2022 – Quarta-Feira: 15:10h – 17:10h – 19:10h

MINIONS 2: A ORIGEM DE GRU 3D(D) (DUBLADO) (MINIONS: THE RISE OF GRU)

Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Kyle Balda Brad Ableson, Duração: 01:28:00h, com: .

SALA 3

07/07/2022 – Quinta-Feira: 14:30h – 16:30h

08/07/2022 – Sexta-Feira: 14:30h – 16:30h

09/07/2022 – Sábado: 14:30h – 16:30h

10/07/2022 – Domingo: 14:30h – 16:30h

11/07/2022 – Segunda-Feira: 14:30h – 16:30h

12/07/2022 – Terça-Feira: 14:30h – 16:30h

13/07/2022 – Quarta-Feira: 14:30h – 16:30h

THOR: AMOR E TROVÃO (D) (DUBLADO) (THOR: LOVE AND THUNDER)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Taika Waititi, Duração: 01:59:00h, com: Chris Hemsworth Tessa Thompson

Natalie Portman

SALA 2

07/07/2022 – Quinta-Feira: 14:30h – 17:00h – 19:30h – 22:00h

08/07/2022 – Sexta-Feira: 14:30h – 17:00h – 19:30h – 22:00h

09/07/2022 – Sábado: 14:30h – 17:00h – 19:30h – 22:00h

10/07/2022 – Domingo: 14:30h – 17:00h – 19:30h – 22:00h

11/07/2022 – Segunda-Feira: 14:30h – 17:00h – 19:30h – 22:00h

12/07/2022 – Terça-Feira: 14:30h – 17:00h – 19:30h – 22:00h

13/07/2022 – Quarta-Feira: 14:30h – 17:00h – 19:30h – 22:00h

SALA 3

07/07/2022 – Quinta-Feira: 19:00h – 21:30h

08/07/2022 – Sexta-Feira: 19:00h – 21:30h

09/07/2022 – Sábado: 19:00h – 21:30h

10/07/2022 – Domingo: 19:00h – 21:30h

11/07/2022 – Segunda-Feira: 19:00h – 21:30h

12/07/2022 – Terça-Feira: 19:00h – 21:30h

13/07/2022 – Quarta-Feira: 19:00h – 21:30h

SALA 4

07/07/2022 – Quinta-Feira: 21:10h

08/07/2022 – Sexta-Feira: 21:10h

09/07/2022 – Sábado: 21:10h

10/07/2022 – Domingo: 21:10h

11/07/2022 – Segunda-Feira: 21:10h

12/07/2022 – Terça-Feira: 21:10h

THOR: AMOR E TROVÃO (L) (LEGENDADO) (THOR: LOVE AND THUNDER)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Taika Waititi, Duração: 01:59:00h, com: Chris Hemsworth Tessa Thompson

Natalie Portman

SALA 1

07/07/2022 – Quinta-Feira: 19:20h – 21:50h

08/07/2022 – Sexta-Feira: 19:20h – 21:50h

09/07/2022 – Sábado: 19:20h – 21:50h

10/07/2022 – Domingo: 19:20h – 21:50h

11/07/2022 – Segunda-Feira: 19:20h – 21:50h

12/07/2022 – Terça-Feira: 19:20h – 21:50h

13/07/2022 – Quarta-Feira: 19:20h – 21:50h