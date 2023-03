Novo Conselho do Idoso toma posse

Os novos integrantes do Conselho Municipal do Idoso,

gestão 2023/2025, tomaram posse nesta segunda-feira (13), na Casa dos Conselhos, no Jardim Ipiranga. A cerimônia contou com a presença do prefeito Chico Sardelli, do vice-prefeito Odir Demarchi e da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, além do vereador Lucas Leoncine e demais convidados. Na ocasião, também foi realizada a entrega oficial de um veículo 0km modelo Fiat Pulse, 3 computadores com webcam, 1 impressora e 1 televisor para o Comid.

A nova presidente eleita para a gestão 2023/2025 é Taís Cantagallo Cardeliquio, que assume o lugar de Mayne Patrício Malagutti.

O prefeito Chico desejou sucesso aos novos membros e enalteceu a importância da parceria entre a sociedade civil e a Prefeitura Municipal. “Hoje começamos uma nova fase e espero que o Conselho tenha sucesso. A Prefeitura tem que ser um órgão facilitador, e juntos, podemos fazer importantes projetos para nossos idosos. Parabéns aos conselheiros que estão se despedindo e muito sucesso à nova equipe”, disse.

A secretária Juliani enalteceu o empenho da gestão que atuou nos últimos anos e reforçou o compromisso da Secretaria com as políticas públicas de atendimento ao idoso. “O pessoal que está deixando o Conselho está de parabéns pelo trabalho organizado e de muita qualidade. Sem dúvidas, tivemos grandes avanços e que a nova composição consiga construir grandes projetos para nos ajudar a fortalecer a política de assistência social em Americana. Juntos conseguiremos cada vez mais”.

“Com dedicação e empenho, o Comid vem crescendo, mas temos muito trabalho pela frente e muitos frutos a colher ainda. Com garra, essa nova gestão vai dar continuidade aos trabalhos já realizados e buscar melhorar sempre”, disse a presidente empossada, Taís Cantagallo Cardeliquio.

Gestão 2023/2025:

Os integrantes foram nomeados por meio do decreto nº 13.208, de 24 de fevereiro de 2023. Fazem parte da nova composição do Conselho Municipal do Idoso os seguintes conselheiros:

– Representantes governamentais:

a) Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos:

– Titular: Cibele Elena Ascari Umbelino da Silva;

– Suplente: Lucy Nobue Yoshida Higawa;

b) Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano:

– Titular: Mairton Benedito Francisco;

– Suplente: Rosa Figueroba Raimundo;

c) Secretaria de Saúde:

– Titular: Antônio Jorge da Silva Gomes;

– Suplente: Eliana Vilas Boas;

d) Secretaria de Cultura e Turismo:

– Titular: Matheus Lirani dos Reis;

– Suplente: Júlio César Tomaz Silva;

e) Secretaria de Esportes:

– Titular: Priscila Ferraz Caria da Costa;

– Suplente: Nathan Luís dos Santos;

f) Secretaria de Obras e Serviços Urbanos:

– Titular: Rachel Rodrigues Barboza Pessoa;

– Suplente: Eunice Terezinha Braga;

g) Secretaria de Educação:

– Titular: Kelly Patrícia Bachin;

– Suplente: Ana Cristina Barbieri Bertaiolli Zoca;

h) Poder Legislativo:

– Titular: Fábio Rogério Vital da Silva;

– Suplente: Cláudio Diniz Schiavi;

II – Representantes da sociedade civil:

a) entidade não-governamental, sem fins lucrativos, que ofereça atendimento ao idoso:

– Titular: Rosana de Camargo Valoto;

– Suplente Tayne Amábile Cichelli;

– Titular: Carolina Deiroez dos Santos;

– Suplente: Gabriela Maria Novais de Freitas;

b) entidade não-governamental, com fins lucrativos, que ofereça atendimento ao idoso:

– Titular: Denis de Jesus França;

– Suplente: Não houve indicação;

c) sindicato ou associação de aposentados:

– Titular: Taís Cantagallo Cardeliquio;

– Suplente: Fábio Sampaio França;

d) integrantes de grupos organizados ou pessoas idosas:

– Titular: Edith Gonçalves Setti;

– Suplente: Não houve indicação;

-Titular: Hélio de Oliveira Camargo;

– Suplente: Não houve indicação;

-Titular: Jairo Papoy;

– Suplente: Não houve indicação;

e) 48a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Americana:

– Titular: Danielle dos Santos Marques Curciol;

– Suplente: Julia Costa de Barros.

Novos equipamentos

Americana foi uma das 50 cidades contempladas no Edital de Chamamento Público, do Ministério dos Direitos Humanos, para equipagem do Conselho Municipal do Idoso. Com projeto técnico elaborado pela gerontóloga da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Mayne Patrício Malagutti, que na época estava como presidente do órgão, Americana recebeu 1 veículo 0km modelo Fiat Pulse, 3 computadores com webcam, 1 impressora e 1 televisor.

A iniciativa do Ministério Federal integra as ações do Programa de Equipagem e de Modernização da Infraestrutura dos Órgãos, das Entidades e das Instâncias Colegiadas de Promoção e de Defesa dos Direitos Humanos (Pró-DH). O programa tem como objetivo modernizar a infraestrutura dos espaços e os equipamentos utilizados para a promoção e a defesa dos direitos humanos; ampliar os serviços destinados à promoção e à defesa dos direitos humanos; e colaborar para a integração e o fortalecimento das políticas públicas que utilizam espaços e equipamentos para a promoção e a defesa dos direitos humanos.

