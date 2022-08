Avança a construção do Novo Complexo Regional de Saúde na região da Cidade Nova e Jardim Pérola – uma das maiores estruturas da Saúde Pública de Santa Bárbara d’Oeste. Os serviços de reboco são realizados no prédio que apresentará quase 1.000 m² de área construída entre as ruas do Couro, Algodão, Florianópolis e do Chá.

O Novo Complexo Regional de Saúde na região da Cidade Nova e Jardim Pérola terá consultórios de clínicos gerais, consultórios ginecológicos, consultórios pediátricos, consultório odontológico, ampla recepção e sala de espera, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e ostomizadas, sala de acolhimento, farmácia, ampla sala de vacinas, sala para curativos, sala de procedimentos, sala de inalação, sala de observação com leitos, salas multiúso, apoio administrativo, apoio para funcionários e cobertura para ambulância.

Todos os ambientes foram projetados para possuírem iluminação e ventilação naturais e contarão ainda com ar-condicionado, inclusive nas esperas. A iluminação será com lâmpadas LED, proporcionando maior durabilidade e economia no consumo de energia. Haverá também a instalação de energia solar com placas fotovoltaicas, com produção de energia renovável, limpa e sustentável, instalação de hidrantes e todo sistema de proteção e combate a incêndios e sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). Também haverá sistema de alarme e monitoramento.