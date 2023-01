Novo Complexo de Saúde do Pérola avança

Avança a construção do Novo Complexo Regional de Saúde

do Jardim Pérola, localizado entre as ruas do Couro, do Algodão, Florianópolis e do Chá. Equipes de trabalho atuaram nesta semana na aplicação de massa corrida, serviços elétricos, entre outras ações.

O Novo Complexo Regional de Saúde contará com consultórios de clínicos gerais, consultórios ginecológicos, consultórios pediátricos, consultório odontológico, ampla recepção e sala de espera, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e ostomizadas, sala de acolhimento, farmácia, ampla sala de vacinas, sala para curativos, sala de procedimentos, sala de inalação, sala de observação com leitos, salas multiúso, apoio administrativo, apoio para funcionários e cobertura para ambulância.

Todos os ambientes do Novo Complexo foram projetados para possuírem iluminação e ventilação naturais e contarão ainda com ar-condicionado, inclusive nas esperas. A iluminação será com lâmpadas LED, proporcionando maior durabilidade e economia no consumo de energia. Haverá também a instalação de energia solar com placas fotovoltaicas, com produção de energia renovável, limpa e sustentável, instalação de hidrantes e todo sistema de proteção e combate a incêndios e sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). Também haverá sistema de alarme e monitoramento no Novo Complexo .

Saúde Bucal de Santa Bárbara atende 26,8 mil pacientes e realiza 64,8 mil procedimentos em 2022

O Departamento de Saúde Bucal de Santa Bárbara d’Oeste, vinculado à Secretaria de Saúde, proporcionou muitos sorrisos saudáveis aos cidadãos em 2022. Foram atendidos 26.808 pacientes que passaram por 64.899 procedimentos por meio dos serviços do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e Atenção Básica.

Nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) foram 34.706 procedimentos dento cirúrgicos (curativos e extrações), enquanto o CEO foi responsável por 30.193 procedimentos especializados de odontologia, além de 3.633 exames radiográficos, 815 próteses dentárias entregues e 16 tomografias realizadas para fins de diagnóstico.

Os trabalhos do Setor de Prevenção em Saúde Bucal retornaram com as palestras e a escovação supervisionada a partir de maio, contemplando no total 13.470 alunos da Rede Municipal de Ensino, com o objetivo de promover o cuidado com os dentes das crianças e a saúde para serem propagadas em casa para as famílias e sociedade.

Para ser atendida, a pessoa deve entrar em contato com a UBS mais próxima da sua residência. O trabalho na Atenção Básica é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30 – com agendamento prévio.

Quando for necessário atendimento especializado o próprio dentista da unidade fará avaliação e o devido encaminhamento para o CEO. O setor está localizado na Rua Antonio Frederico Ozanan, 45, na Vila Maria, ao lado do Pronto Socorro “Dr. Edison Mano”, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas – também com agendamento.

Em caso de urgência, a equipe da Saúde Bucal está à disposição no Pronto Socorro “Dr. Afonso Ramos”, de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas. A unidade está situada na Rua do Trigo, 1005, no Jardim Pérola.

Em caso de dúvidas, o paciente pode entrar em contato via telefones 3455.0140 ou 3463.1731.

Serviço:

Atendimentos da Saúde Bucal

UBSs (Unidades Básicas de Saúde)

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30

Pacientes encaminhados para especialidades

CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) | Rua Antonio Frederico Ozanan, 45, Vila Maria/Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

De segunda a sexta-feira, das 7h às 16h

Atendimentos de Urgência

Segunda a sexta-feira, das 7h às 16h

Pronto Socorro “Afonso Ramos” | Rua do Trigo, 1005, Jardim Pérola, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Primeira campanha de doação de sangue arrecada 61 bolsas em Santa Bárbara

Foram sessenta e uma bolsas de sangue coletadas nesta terça-feira (10) durante a primeira Campanha de Doação de Sangue de Santa Bárbara d’Oeste. Na ação compareceram 80 candidatos, sendo que 28 pela primeira vez.

SBO. Nova mesa diretora se reúne pra discutir projetos “na fila”

