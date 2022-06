Os novos integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Americana vão tomar posse no dia 4 de julho. A cerimônia será realizada às 14h, no plenário da Câmara Municipal, na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 1.835, Jardim Miriam.

Os conselheiros vão exercer o mandato no período de 5 de julho de 2022 a 4 de julho de 2024. A solenidade de posse terá o apoio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana.