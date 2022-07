O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Americana) empossou, na tarde desta segunda-feira (4), os novos membros para o biênio 2022/2024. O mandato se inicia nesta terça-feira (5) e se estende até o dia 4 de julho de 2024.

Durante o evento, compuseram a mesa a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, que representou o prefeito Chico Sardelli; o juiz de Direito da Infância e Juventude, Wendell Lopes Barbosa de Souza; a presidente do CMDCA até janeiro de 2022, Maria Aparecida Pirassoli Brás Conte, representando o presidente em exercício Antonio Dias da Fonseca; e o vereador Silvio Dourado.

A solenidade contou com a apresentação musical do violoncelista Vinicius Rotger, que iniciou os seus estudos em 2013 na Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, com apenas 14 anos. Após essa primeira formação, foi admitido no curso de música da USP de Ribeirão Preto, em 2018. Vinícius continua sua busca por formação e profissionalização, pavimentando assim uma carreira de sucesso. Em 2022, com apenas 22 anos, foi admitido em duas grandes instituições de ensino francesas: Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel e Universidade de Versailles Saint-Quentin, em Yvelines.

Antes da apresentação, o violinista, maestro e atual coordenador da Escola de Música Heitor Villa-Lobos, Alexandre de Andrade Cruz, fez uma breve explanação sobre o trabalho desenvolvido na escola. “Americana tem um grande potencial musical e a Escola de Música promove a expansão desse ecossistema. Nosso público alvo são crianças e adolescentes a partir dos sete anos de idade, sobretudo moradores de Americana. Este ano, tivemos mais de 500 inscrições. A arte transforma vidas”, disse o maestro.

Logo no início, foi exibida uma mensagem por vídeo do prefeito Chico Sardelli, parabenizando os conselheiros e desejando boa sorte para aqueles que tomaram posse. “Gostaria de estar presente, mas tinha outros compromissos agendados anteriormente. Parabéns pelo trabalho, e a Prefeitura está à disposição de vocês”, disse o prefeito Chico.

Maria Aparecida Pirassoli Brás Conte prestou contas do mandato 2020-2022 e lembrou que foi um período atípico, com a pandemia impossibilitando a realização de reuniões presenciais. “Apesar das dificuldades, tivemos muitas realizações como publicação de editais de chamamento público, seleção de projetos para captação de recursos, financiamento de projetos de cultura e lazer, três edições do fórum de combate ao trabalho infantil. Tudo isso graças ao envolvimento dos conselheiros e apoio da Prefeitura”, disse.

O juiz Wendell Lopes Barbosa de Souza cumprimentou os membros do Conselho e desejou um trabalho proveitoso em benefício das crianças e adolescentes. “O Poder Judiciário está à disposição de vocês”, concluiu.

“Tenho muita alegria por esse mandato. Os projetos se desenvolveram, as coisas andaram e os direitos das crianças e adolescentes foram preservados. Foi um mandato bom, bastante efetivo no apoio das políticas públicas de proteção a esse público. Para os que estão entrando, desejo bom trabalho. Não é fácil, mas compensa. Fazer o bem compensa, é gratificante”, afirmou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

O vereador Sílvio Dourado cumprimentou a todos e lembrou o quanto é importante o trabalho de servir aos outros. “Investir na primeira infância é o maior investimento que uma sociedade pode fazer. Eu e a Câmara, como um todo, estamos disponíveis para ajudar no que for preciso”, ressaltou o vereador.

Após a solenidade de posse, os novos conselheiros realizaram a primeira reunião para a eleição do presidente e vice-presidente do CMDCA.

Confira os novos integrantes do CMDCA:

Representantes dos Órgãos Governamentais:

Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos;

Titular – Telma Oliveira Machado Borim

Suplente – Valdir Dusson

Secretaria de Educação;

Titular – Ana Cristina Barbieri Bertaiolli Zoca

Suplente – Tiago Henrique Mendes

Secretaria de Saúde;

Titular – Regiane Seccomandi

Suplente – Sandra Regina Possobon

Secretaria de Esportes;

Titular – Grasiele A. Rezende da Silva

Suplente – Maria Cecilia Barrientos Fantin

Secretaria de Fazenda;

Titular – Mayara Inácio Basseto

Suplente – Cintia Lázara Bonon

Secretaria de Negócios Jurídicos;

Titular – Alfredo Luiz Ondas

Suplente – Mariana Bordão Consoli

Secretaria de Cultura e Turismo;

Titular – Cesar Felipe Juliani

Suplente – Matheus Lirani dos Reis

Representantes da Sociedade Civil Organizada – OSCs, indicados pelas entidades eleitas em Assembleia realizada em 10 de junho de 2022:

Titulares:

1-Associação Americanense de Acolhimento – AAMA

Representante: Rosilene Aparecida Lopes Carvalho;

2- Casa de Dom Bosco – Instituto Salesiano Dom Bosco

Representante: Elisangela de Castro Gonçalez Ribeiro

3-Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana – SOMA

Representante: Maria Aparecida Pirassoli Brás Conte

4- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana – APAE

Representante: Tayne Amabile Cichelli

5- Associação de Promoção e Assistência de Americana – APAM

Representante: Rosa Helena Sachi Gimenes

6- Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual – CPC

Representante: Michele Gomes Fávaro

7- COASSEJE – Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus

Representante: Neide Donizeti Nunes

SUPLENTES:

1-Serviço Social Presbiteriano de Americana – SESPA

Representante: Vitória Cristina Zarbin

2- Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura – NILLEC

Representante: Érica Karla Pereira da Silva

3-Cruzada das Senhoras Católicas – Dispensário Santo Antônio

Representante: Enedir Vieira de Oliveira Pereira