Novo cãozinho da Gama vai auxiliar em processos terapêuticos de crianças

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), divulgou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (10), que a GAMA (Guarda Municipal de Americana) recebeu um novo integrante, um cãozinho Golden Retriever, que ainda não foi batizado, fruto de doação especial do Coordenador de Planejamento da autarquia, o Wendeo.

O animal será treinado para Cinoterapia, uma atividade que utiliza o cão como facilitador no processo terapêutico de crianças e adultos, ajudando no tratamento de diversas doenças e condições.

Ele foi apresentado ao prefeito e ao vice-prefeito Odir Demarchi no gabinete. “Tenho certeza que ele desempenhará um papel muito importante no cuidado com as pessoas que recebem diversos tipos de tratamentos”, escreveu o prefeito.

