As obras do novo acesso à região do bairro Jardim Bertoni pela rodovia Anhanguera já estão sendo concluídas pela Prefeitura de Americana. O local deverá ser liberado parcialmente ao trânsito de veículos neste sábado (5).

A melhoria, que também vai atender outros bairros, como Boer I e II, irá proporcionar mais segurança ao trânsito e agilidade no fluxo de veículos.

O trabalho começou na quinta-feira (3) com a preparação de base e recapeamento asfáltico. Na sequência, será executada a sinalização viária, segundo a Utransv – Unidade de Transportes e Sistema Viário.

O projeto foi aprovado pela ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), e a obra compreende 600 metros quadrados de área.