Novinhos pilotando a Hilux vermelha dublê caem pra PM

Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos pela Polícia Militar após serem denunciados dirigindo um veículo dublê pela Avenida de Cillo X Rua Marechal Floriano Peixoto, em Americana.

Após ser irradiado via COPOM que um veículo Toyota Hillux, na cor vermelha, possivelmente seria dublê e estaria na referida via, a equipe da PM emitiu sinal de parada e realizou a abordagem. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Na fiscalização veicular, foi possível visualizar que as etiquetas de identificação aparentavam não ser originais do veículo, bem como a numeração do chassi na longarina estava com marcas de lixa, sobreposta de pintura recente.

A equipe conseguiu verificar o número original do chassi pelo módulo do veículo, onde consultado via COPOM, retornou outro emplacamento, que constava furto na data de 24/03/2023. Em entrevista, o adolescente que conduzia o veículo informou que o carro era de seu pai, que adquiriu através de negociação particular havia três dias e que não sabia de sua procedência.

Através do COPOM, foi tentado contato via telefone com o proprietário do veículo, porém sem êxito. As partes foram conduzidas até à Central de Polícia Judiciária, onde após o registro dos fatos, foram liberadas para seus genitores.

