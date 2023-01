Drogas foram apreendidas

Equipe da Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de tráfico de drogas no Parque da Liberdade, em Americana, na manhã deste sábado.

No local, os agentes se depararam com um adolescente de 15 anos em frente a uma residência e realizaram a abordagem. Com ele, foi encontrado a quantia de R$ 124,00 em notas diversas. O adolescente alegou que o dinheiro era de um amigo, um rapaz de 18 anos.

Ainda na residência, foi feito contato com a solicitante, que entregou à equipe 06 pedras de crack, 03 porções de cocaína e 02 porções de maconha, informando que localizou as drogas nas vestes do próprio filho (o de 18 anos), que havia acabado de chegar na residência acompanhado do amigo de 15.

Diante da denúncia e das drogas, foi solicitado que o rapaz de 18 saísse da residência e fizesse contato com a equipe, e então, foi submetido a busca pessoal e nada mais foi encontrado, alegando que as drogas era para consumo próprio.

Sendo assim, a ocorrência, as partes e as drogas foram apresentadas na CPJ de Americana, juntamente com a denunciante, mãe do rapaz de 18 e o pai do sindicado adolescente de 15, onde foi registrado TCO de porte de drogas. Todos liberados.

