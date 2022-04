Equipe da Guarda Municipal de Americana recebeu informações de um roubo a residência na cidade de Santa Bárbara, quando 5 indivíduos teriam levado um veículo modelo Captiva. A ação ocorreu na madrugada deste sábado.

Os agentes de Americana conseguiram localizar o veículo e iniciaram o acompanhamento, momento em que ouviram disparos de armas de fogo, o que foi revidado pelos guardas.

O indivíduo que conduzia a Captiva continuou em fuga por várias ruas do bairro Parque da Liberdade, quando na Avenida Florindo Cibim os guardas novamente ouviram disparos de arma de fogo. Quando a perseguição chegou até a Avenida Serra do Mar, o bandido perdeu o controle da direção, entrando em uma região de mata. De imediato o rapaz, de 16 anos, acatou a ordem para abordagem.

Realizado buscas pessoais, foi localizado no bolso da blusa algumas bijuterias pertencentes a vítima e no veículo nada de ilícito foi localizado. Indagado, o rapaz falou que teria participado do roubo e deixado os objetos com outro indivíduo pela favela do Zincão.

Sobre as armas de fogo, afirmou se tratar de réplica e que a mesma estaria escondida em um caminhão estacionado acima do cemitério Pq Gramado. O objeto foi encontrado pelos guardas no local indicado.

Após a chegada da vítima ao Plantão Policial, foram monitorados os aparelhos celulares através do aplicativo de rastreamento. Diante das novas informações, equipe de ROMU juntamente com as viaturas de apoio se deslocaram até a Rua Serra do Cariri, no Liberdade, onde foram realizadas buscas, tendo êxito em localizar os 2 aparelhos de celular e 1 carregador portátil e ainda os dois televisores uma LG de 55 pol e 32″. Diante dos fatos, a equipe conduziu os objetos para apresentação, ficando o adolescente à disposição da justiça.