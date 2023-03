Novas heroínas chegam a Honor of Kings

Como completar o Desafio de Herói da SNK

Na página do evento dentro do jogo, jogadores precisam selecionar um herói da SNK como oponente para desafiar no fliperama. Jogadores precisam utilizar tokens de fliperama para atacar oponentes, com cada ataque custando um token de fliperama. Existem 7 combinações especiais resultantes em ataques de alto dano, com cada uma dessas combinações sendo possível de utilizar apenas uma vez. Dicas sobre como realizar esses ataques especiais estão disponíveis em nosso post fixado no Instagram oficial de Honor of Kings.

Quando a barra de vida do oponente chegar a 0, o jogador vence a partida e desbloqueia a heroína escolhida. A heroína será enviada diretamente para o inventário do jogador.

Tenha cuidado! Mudar o oponente durante o desafio irá reiniciar seu progresso atual. Não desista!

Honor of Kings é o MOBA mobile mais jogado em todo o mundo, realizando parcerias com IP’s famosas em todo o mundo. Esta será a primeira em uma série de parcerias e eventos incríveis que vão trazer coisas novas para os jogadores brasileiros do título.

Para mais informações sobre Honor of Kings, ou eventos relacionados ao jogo, por favor visite o site oficial de Honor of Kings

Sobre o TiMi Studio

O TiMi Studio Group, uma subsidiária da Tencent Games, é uma equipe líder global de desenvolvimento e operações de videogames que busca melhorar a qualidade do entretenimento dos jogadores globais. Com sede em Shenzhen, na China, e com escritórios em Los Angeles, Seattle, Montreal, Xangai e Chengdu, TiMi cria jogos de alta qualidade, alta fidelidade e altamente criativos em uma ampla variedade de gêneros e múltiplas plataformas. Fundado em 2008, o TiMi desenvolveu uma série de títulos de sucesso, incluindo Honor of Kings, Speed Drifters e Arena of Valor. TiMi também é um parceiro confiável de algumas das maiores marcas de jogos do mundo, criando títulos AAA como Call of Duty: Mobile e, mais recentemente, Pokémon UNITE, o primeiro jogo estratégico de batalha em equipe Pokémon. Para saber mais sobre o TiMi, siga @timistudios no Twitter e no LinkedIn .

Sobre a Level Infinite

Level Infinite é uma marca global de jogos dedicada a oferecer experiências de entretenimento interativo de alta qualidade e envolventes para um público mundial, onde e como eles escolherem jogar. Opera a partir de bases em Amsterdã e Cingapura, com funcionários em todo o mundo. Para saber mais sobre a Level Infinite, visite o site oficial e siga no Twitter , Facebook , Instagram e YouTube .

