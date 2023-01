Novas empresas chegam em 2023



O trabalho de dois anos da atual gestão de Nova Odessa em busca de um crescimento econômico sustentável e de longo prazo para a cidade já mostra frutos. Apenas no final de dezembro, o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), o vice Alessandro Miranda (o Mineirinho) e o secretário municipal de Desenvolvimento, Rafael Brocchi, anunciaram quatro novas empresas na cidade.

Juntas, elas prometem gerar 780 novas vagas de emprego nos próximos meses em Nova Odessa, refletindo nas próximas edições do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

O Centro de Preparação para Vendas da Localiza, que atende as lojas da rede em todo o Estado de São Paulo, tem a previsão de gerar 180 empregos diretos na cidade. O Frigorífico Boi Forte deve gerar 70 vagas de empregos, enquanto a previsão inicial da Transportadora RodoBox Logística é a geração de 30 novos empregos diretos na cidade.

Maior das novas empresas, o Grupo SC (dono das marcas Panpharma, Santa Cruz Distribuidora e Oncoprod/SAR e especialista na distribuição de medicamentos e itens de higiene pessoal) anunciou seu novo Centro de Distribuição de Medicamentos em Nova Odessa, com a geração de 500 empregos – já em fase de contratação.

A maioria dessas vagas está sendo anunciada pelo PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, mantido na Rodoviária Municipal por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social. As vagas são anunciadas sempre que disponíveis em https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e http://www.novaodessa.sp.gov.br/Noticias.aspx.

CAGED DE NOVEMBRO

O Setor Produtivo de Nova Odessa contratou, no mês de novembro de 2022 (antes dos anúncios das novas empresas), 920 trabalhadores, mas demitiu um pouco mais – 1.077, resultando num saldo parcial mensal “negativo” de 157 empregos com carteira assinada. Ainda assim, entre janeiro e novembro de 2022, o saldo manteve-se positivo, com a criação de 1.101 novos empregos formais.

De forma geral, em 2022, a Economia novaodessense seguia a tendência de recuperação nesta “variável”, considerada uma das que melhor demonstram como “anda” sua performance.

O dado é uma estatística oficial divulgada mensalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego através do Novo Caged. A quantidade de empregos formais criada ou perdida em determinado período é o resultado do total de admissões de trabalhadores no mesmo espaço de tempo, menos o total de demissões. Em 2022, até novembro, foram 11.364 demissões, mas 12.465 admissões.

Lembrando que este número não se refere aos “moradores” da cidade, mas aos movimentos das empresas locais, que também empregam moradores de cidades próximas, assim como Nova Odessa também “exporta” milhares de trabalhadores para outras cidades.

Na soma, as 20 cidades que compõem a RMC (Região Metropolitana de Campinas) tiveram saldo positivo em novembro de 2022, com a geração de 3.399 novas vagas de trabalho com carteira assinada. No ano, até aquele momento, a região tinha saldo de 60.007 novos empregos formais criados.

“Aos poucos, a Economia da cidade e da nossa região como um todo vai recuperando seu potencial e dando sinais positivos. Por determinação do prefeito Leitinho (Cláudio Schooder), a Secretaria de Desenvolvimento tem trabalhado desde o início da gestão (em 2021) de forma incansável para otimizar os resultados e garantir que esta boa estatística se consolide. Já fizemos o 1º Feirão do Emprego, anunciamos novas empresas e comércios, demos oportunidade para pequenos empreendedores na Feira Noturna e em outros eventos e ainda tem muita coisa boa para acontecer”, lembrou o titular da pasta, Rafael Brocchi.

