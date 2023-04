Novas cenas marcam público na estreia do Espetáculo Via Crucis; apresentações seguem até domingo

As novas cenas da dramaturgia focada nos evangelistas, com narração do Espírito Santo, marcou o público na primeira noite de apresentações da 24ª edição do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste. A volta ao Complexo Usina Santa Bárbara trouxe novamente a emoção de estar em uma das maiores encenações a céu aberto da região. Até o Domingo de Páscoa (9), sempre às 20 horas, as apresentações contarão com o trabalho de 207 pessoas na organização, com entrada gratuita e sem necessidade de retirada de ingressos. A Sexta-Feira Santa é o dia mais aguardado pelo público.

Em espaço reservado, o Espetáculo contará com duas sessões com tradução em libras nesta quinta-feira (6) e sábado (8), às 20 horas. Este mesmo local atenderá também pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes, gestantes e lactantes. Para melhor atendimento, as entradas do recinto contarão com funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo para orientações a esses públicos.

O resultado de mais de três meses de preparação foi apresentado à plateia que lotou o Complexo nesta terça-feira (4). “O Via Crucis nos traz uma história conhecida, mas que é sempre contada de um jeito diferente, sob um novo olhar. Convido a todos para prestigiarem os artistas da nossa cidade na encenação da vida de Cristo e nos encantarmos ainda mais com Aquele que mudou para sempre a nossa história!”, ressaltou o prefeito Rafael Piovezan. “O comprometimento dos envolvidos nessa realização fez com que o primeiro dia fosse um sucesso. A equipe da Secretaria de Cultura e Turismo também vem aplicando um questionário na arquibancada para identificar o público e as melhorias para as próximas edições”, complementou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Quem já compareceu a estreia pode vivenciar todo este envolvimento na montagem, tendo a frente o diretor artístico, Otávio Delaneza. “A produção estava impecável, muito profissional! A trindade representada, o Amor como tema principal, os atores, os diversos cenários no mesmo espaço, os figurinos, a iluminação e os fogos de artifício. Uma experiência sem igual”, frisou a Técnica de Enfermagem, Ana Helena Bertucci Novaes, 20 anos.

Também fã da montagem, Fábio Souza Gonçalves, 41 anos, cabeleireiro, prestigia todos os anos. “E amo cada ano uma emoção diferente. Sempre me emociono no momento da crucificação e ressurreição de Jesus. Simplesmente maravilhoso”, enalteceu.

Vinda de Hortolândia, a servidora pública, Fabiana Gomes da Silva Tavares Panicio, 42 anos, se emocionou com a cruz em destaque. “Marcou muito, pois significa que Jesus vive. A parte que eu mais gostei foi exatamente a que Jesus está no meio de todo mundo. Já assisti outras vezes e cada ano é de uma forma diferente, mas esse ano especial enfatizou que Jesus está no meio de nós”, contou.

Sobre a nova cena, a mesma opinião compartilha a empresária, Camila Andretta Balan, 45 anos. “Fui com meu marido e minha filha. Estava muito curiosa para ver o figurino, especialmente do Espírito Santo e do Satanás, que me surpreendeu muito. Amei o espetáculo inteiro, mas a cruz vazia, arrepiou!”, pontuou.

Recomendações

A recomendação para o público é que chegue antes para reservar um bom lugar nas arquibancadas. Os portões de acesso à arquibancada são abertos todos os dias às 19 horas. Em caso de chuvas, durante a peça, a organização cessará a apresentação em virtude da segurança do elenco, produção e público e conduzirá os presentes em segurança.

O evento conta com bombeiros e equipe à disposição para eventuais necessidades e saídas de emergência, além de ambulatório móvel, sanitários, policiamento, arquibancada e praça de alimentação. Os banheiros de alvenaria também possuem acessibilidade.

Transporte Adaptado

O Transporte Adaptado Porta-a-Porta funciona normalmente mediante agendamento prévio no dia anterior da sessão escolhida pela Diretoria de Transporte Municipal pelo telefone 3455.1000. Este agendamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas.

Estacionamentos

O estacionamento será acessível em todos os dias do Espetáculo, de 4 a 9 de abril. Pessoas com credencial de idoso e de pessoas com deficiência poderão estacionar dentro do Complexo, com acesso via SP-135 – Rodovia Margarida da Graça Martins, aos fundos do recinto das apresentações, e seguindo para a cidade cenográfica pelo piso intertravado.

Aos demais, não haverá estacionamento pago nesta edição. Os motoristas poderão estacionar no bairro Residencial Dona Margarida. O trajeto para o recinto é pela Rua José Mathias Filho, em seguida, via Rua Maria Luiza Petrini Margato com destino a rua do Complexo, a Rua Aristeo Carlos Pereira, que estará para o evento em sentido único. Após a apresentação, a saída será somente pela Rua Aristeo Carlos Pereira sentido Rodovia SP-135 – Margarida da Graça Martins. O local está sinalizado para melhor compreensão.

A 24ª edição do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.