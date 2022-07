Um novaodessense irá participar de um reality show voltado para o público LGBTQIA+. Ele é o único de Nova Odessa selecionado e estará na disputa pelo prêmio de R$ 700 mil, a confirmação foi divulgada hoje(16), logo pelo inicio da manhã.

Paulo Porto tem 27 anos e é morador do bairro Jardim das Palmeiras. Ele está entre os confirmados para o reality show, que será gravado na Ilha do Cruzeiro Colorido, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, entre os meses de agosto e outubro de 2022.

Em março Porto esteve participando da semi final, onde obteve uma grande votação expressiva que garantiu estar agora na final, que inclusive está entre os primeiros na votação e vem se esforçando muito para obter êxito, no último sábado(9) ele realizou uma festa aberta para seus seguidores na cidade, sendo já a terceira edição da “Farofa do Porto”, dessa vez com o tema neon e realizada na Feltrin.

“Quero muito contar com o apoio de vocês para esse Reality, pois serei peça chave com todo entretenimento que tenho para levar e mostrar. Quero causar, quero mostrar minha história, e representar todos da minha classe com muito orgulho. Siga no meu perfil do Instagram @pehporto para ficar por dentro de todas as novidades e conto com vocês na torcida”, disse Porto.