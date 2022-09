Americana receberá uma loja da rede de supermercados Paraná. O empreendimento irá gerar 130 novos empregos, entre diretos e indiretos, e deve ser inaugurado entre outubro e novembro. O anúncio foi feito pelo prefeito Chico Sardelli, nesta terça-feira (14).

Com 30 anos no mercado, a rede Paraná surgiu em Sumaré e possui seis lojas na região. A sétima loja será na Avenida Abdo Najar, esquina com a Rua Dom Pedro II, no bairro Conserva. Serão 2,3 mil metros de área construída, com 1,1 mil metros de área de compra e estacionamento com 55 vagas.

Nesta terça, o prefeito Chico Sardelli recebeu o diretor da empresa, Gerson Pereira, e sua equipe. O empresário citou que o município se destacou entre as cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas). “É um prazer vir para Americana, que é uma cidade da RMC que chamou nossa atenção pelo potencial de consumo. Estamos entrando em Americana com um potencial de bom atendimento, qualidade de produto, um açougue nota 10 e com a certeza de poder atender bem a população da cidade”, afirmou.

O prefeito Chico Sardelli comemorou o novo anúncio. “É uma alegria poder receber a rede Paraná em Americana, gerando mais 130 empregos em nossa cidade. É uma rede forte na região e fico muito contente e grato por escolherem Americana para instalar a sétima loja. Este anúncio comprova que Americana está no caminho certo do desenvolvimento econômico e está voltando a ser o destino de grandes empresas. Desejo muito sucesso ao novo empreendimento”, afirmou Chico.

O secretário de Meio Ambiente Fabio Renato de Oliveira e o presidente do Clube de Cavaleiros de Americana, Beto Lahr, que participou do diálogo junto à Rede Paraná, também estiveram na reunião.