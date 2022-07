O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste segue com a obra a todo vapor de alteamento da barragem da nova Represa de Cillo, com a construção do muro de contenção do barramento, conhecido como gabião, e da terraplanagem no local do novo vertedouro, que já conta com o dissipador de energia construído – dispositivo que reduz a velocidade no escoamento da água. A nova represa tem investimento de R$ 12 milhões em recursos próprios e irá comportar quase 3 bilhões de litros de água.

Até o momento, o gabião se encontra com 4 metros de altura, num total projetado para 7 metros. Sua estrutura terá 180 metros de comprimento e é composta por pedras amarradas com arames, formando gaiolas empilhadas que se unem, garantindo entre os benefícios dessa técnica a estabilidade do talude e a permeabilidade, característica que o torna altamente sustentável por permitir o crescimento de plantas ao redor.

Com a obra, a reservação total de água bruta nos mananciais – represas Areia Branca, São Luiz e de Cillo – será ampliada para mais de 12 bilhões de litros, o que garante uma estabilidade hídrica por mais 50 anos na cidade. Além do alteamento da barragem, a obra compreende uma nova estrutura hidráulica, seguida da elevação do nível de água.