Nova represa avança SB com concretagem de vigas

A obra da nova represa de Santa Bárbara d’Oeste avança com a concretagem

das vigas de ancoragem do talude da nova barragem, ação que aconteceu na sexta-feira (3).

Com investimento de R$ 12 milhões em recurso próprio do DAE (Departamento de Água e Esgoto) do município, a nova represa terá capacidade de reservar mais de 3 bilhões de litros de água, o que amplia em 50% a capacidade da Represa de Cillo.

Dentre outras fases da construção, a obra já conta com a conclusão do muro de contenção (gabião), que tem 180 metros de comprimento e 7 metros de altura, o aterramento da nova barragem e as estacas de fundação do novo vertedouro.

O cronograma da obra entra agora para instalação das mantas de proteção do talude, montagem dos colchões de pedras sobre as mantas e segue para a construção do ‘tunnel liner’, técnica utilizada para travessia subterrânea, nesse caso da passagem da água da represa para captação e controle de vazão.

Além do alteamento da barragem, a obra compreende ainda uma nova estrutura hidráulica e, por fim, a elevação do nível de água.

A Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste segue com os serviços de zeladoria em diversos pontos da cidade. O tapa buraco foi executado nos últimos dias na Rua Ângelo Sartori, no Jardim Belo Horizonte, nas ruas Lila Eugenia Carr, Antonio Batagin e José Lázaro Campos, no Parque Eldorado, Rua Paineira, no Jardim Flamboyant, nas ruas Tulipas e das Palmas, no Jardim Dulce, nas ruas Gustavo Barroso, Plínio Salgado, Irmã Aneta Schnapp e Gustavo Teixeira, no Distrito Industrial.

A capinação foi realizada na Avenida da Amizade, nas ruas Profeta Esdra e Profeta Daniel, no Laudissi, nas ruas James de Oliveira e Aroldo Parazzi, no Jardim das Orquídeas, na Avenida Porto Ferreira e ruas Águas da Prata e Brotas, no São Joaquim, na Rua Gabriel Pereira de Brito, no Dona Regina, na Avenida São Paulo.

A equipe de estradas atuou na estrada de acesso ao Recanto das Andorinhas, Estrada da Areia Branca, na Rua Alceu de Campos Machado, no Vale das Cigarras, cruzamento das ruas Soldado Juvenal Alves Corrêa e Anezia Silveira do Amaral, no Acampamento Presbiteriano, Rua Euclides da Cunha, no Santa Rita, nas ruas José Petrini e Orlando Bragalhia, no Vale das Cigarras e no Santo Antonio do Sapezeiro, sentido Alambari.

As ruas Ismael Alves, no Santa Rita e Dona Margarida, no Centro, receberam reconstrução de guias e sarjetas. Melhorias em bocas de lobo foram executadas na Rua País de Gales, no Cândido Bertini, e Rua Jurandir Pereira da Costa, no Nova Conquista. E o desassoreamento do Ribeirão dos Toledos seguiu no São Joaquim. Os serviços de zeladoria são executados diariamente conforme cronograma.

