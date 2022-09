O Campeonato Amador de Futebol 2022 de Nova Odessa tem início neste final de semana. A competição promovida pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esportes, retorna neste ano ao calendário esportivo em grande estilo e sem custos de arbitragem para as agremiações participantes, mobilizando cerca de 1.200 atletas e dirigentes dos times e clubes amadores da cidade, com jogos em vários campos municipais – incluindo as finalíssimas do Estádio Municipal Natal Gazzetta.

Neste sábado (10/09), quatro jogos movimentarão a rodada de abertura da 1ª divisão. Todas as partidas serão às 15h: Planalto x Matsubara (Campo do Progresso), FJU x UVA (campo da Vila Azenha), Real x Juventude (campo do Alvorada) e Vila Nova x São Francisco (campo do São Jorge), com folga da equipe do Triunfo. Já os jogos da 2ª e 3ª divisões ocorrerão no domingo (11/09), no período da manhã.

A competição pode ser acompanhada pelo aplicativo Copa Fácil. Além de garantir uma melhor organização das tabelas, gera informações rápidas ao término de cada rodada. O aplicativo traz uma logística completa, com classificação, contagem de gols, número de cartões distribuídos por rodada, enfim, tudo discriminado.

Confira a tabela:

Campo Vila Azenha

08h – Desportivo Marajoara x Inter NO

10h – São Manoel x América

Campo Guarapari

08h – Império x Vitória

10h – Leais x Guarapari

Campo São Manoel

8h – R30 x Grêmio Prudente

10h – Klavin x Maranhão

Campo São Jorge

8h – Bigas x Unidos Santa Rosa

10h – Atlético Alvorada x São José

Campo Santa Luiza

8h – Unidos Santa Luiza x Inter Alagoano

10h – Cantareira x Borússia