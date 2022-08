Os 27 novos recenseadores do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que vão atuar junto à população de Nova Odessa no Censo 2022 participaram nesta terça-feira (30/08) de um treinamento no auditório do Paço Municipal, onde foram recebidos pelo vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho – ele próprio um recenseador na cidade na década de 1990.

Os novos recenseadores passam por treinamento inicial nesta semana para entender o funcionamento e a importância do trabalho, a estrutura organizacional do Censo 2022 e – o foco principal no momento – como diminuir o percentual de recusa dos moradores. Além disso, receberam um celular para aplicar os questionários, o mapa de sua região de trabalho e um manual de instruções.

O Censo 2022 começou no último dia 1º de agosto e prossegue até o final de outubro. No momento, a equipe possui 23 recenseadores percorrendo cada setor, além dos 27 que estão recebendo treinamento para logo entrarem em ação, totalizando 50 recenseadores – além de 5 supervisores.

De acordo com o site do Censo 2022, que pode ser acessado por todos no link https://censo2022.ibge.gov.br/, até agora já foram concluídas 9% das coletas em Nova Odessa e outras 28,8% estão em andamento.

“A pandemia e a grande quantidade de golpes acabaram causando uma certa resistência de parte das pessoas. Eu, que já trabalhei no Censo lá no passado (lembro que fiz as chácaras do Pós-Anhanguera), sei que não é fácil, tem que ficar batendo de casa em casa e às vezes a pessoa sai mau humorada e não quer responder. Mas ficamos satisfeitos de ajudar a realizar esse trabalho, pois vamos conseguir ver a realidade do Brasil através dos recenseadores”, disse o vice-prefeito Mineirinho aos novatos.

Supervisor do Censo deste ano na cidade, Celso Donizete Barilon trabalhou 40 anos nos Correios em Nova Odessa, o que o ajuda a realizar o novo trabalho. “Entrei em 1978 em Nova Odessa, e essa experiência que tenho com a cidade ajuda bem, dá pra indicar para os recenseadores onde é algum lugar, então contribui bastante”, destacou.

“É através do Censo que vocês (recenseadores) dão voz a todos os brasileiros. É a oportunidade em que o poder público, o IBGE, vai a cada domicílio entender as necessidades e realidades de cada um, já que muitos não têm condição de procurar o poder público para pedir ajuda. Então tenho certeza de que esse vai ser o melhor censo demográfico de Nova Odessa”, ressaltou o coordenador regional do Censo, Eli Neves.

RESISTÊNCIA

O problema é que, em caso de baixa adesão geral, os números finais podem não ser um retrato fiel do “tamanho” e das características da população da cidade, o que poderia prejudicar Nova Odessa no futuro tanto no recebimento de programas e recursos para programas de atendimento quanto até mesmo o recebimento dos chamados repasses constitucionais, cuja fórmula leva em conta a população de cada cidade.

Para tranquilizar a população, Eli lembrou que cada recenseador está uniformizado com o colete azul típico do IBGE, com um crachá com seu nome e matrícula e um QR Code (um código de barras bidimensional) que pode ser escaneado com a câmera do celular da pessoa e, assim, confirmar a identidade do profissional diretamente no site do Instituto.

Outra forma de tranquilizar o entrevistado é confirmar a identidade do recenseador junto ao telefone gratuito do IBGE, o 0800 721-8181. A pessoa ainda pode acessar diretamente o site oficial do Instituto, o https://www.ibge.gov.br/pt/inicio.html, e consultar pela matrícula, CPF ou RG do recenseador, que estão visíveis nos crachás.