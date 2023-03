Nova Odessa vem com 24 vagas de emprego

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa

mantido através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, está recebendo currículos para a seleção de 24 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas, incluindo 10 vagas para o Centro de Preparação para Vendas da Localiza. As vagas são para pessoas com experiência e moradoras de Nova Odessa.

Os interessados devem enviar currículo nesta terça-feira (28/03) para o endereço eletrônico [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail. A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

O Posto Local do Trabalho é uma das repartições públicas municipais que vai mudar de endereço em breve, para a nova unidade do Poupatempo Paulista que está sendo montada pela Prefeitura e Governo do Estado na Rua Duque de Caxias, no Centro. No local, além das centenas de serviços disponibilizados pelo Poupatempo e pelo PLT, vão ser alojados ainda o Posto do Sebrae Aqui, a agência do Banco do Povo Paulista, o Procon Municipal e a Junta do Serviço Militar.

Confira as vagas da iniciativa privada publicadas no mural do PLT de Nova Odessa:

AJUDANTE GERAL (2 VAGAS) – Preferência para sexo masculino para trabalhar com avicultura (processo de fábrica de ração, exige esforço físico) e na sala de ovo (processo da coleta de ovo, exige esforço manual e agilidade). Ambos os sexos.

ANALISTA AMBIENTAL OU TÉCNICO AMBIENTAL – Ambos os sexos, ensino técnico ou superior em Gestão/Engenharia Ambiental; conhecimento do pacote MS Office (Excel, Word e PowerPoint); desejável experiência com consultoria ou em processos de solicitação e acompanhamento de emissão de documentos técnicos em outros órgãos ambientais da federação (IBAMA, INEA e FEAM); atenção aos detalhes e habilidades para resolver problemas. Para trabalhar de segunda a quinta, das 8h às 18h, e sexta das 8h às 17h.

ANALISTA FISCAL – Com conhecimento em toda a rotina do Departamento Fiscal com experiência em escritório de Contabilidade, lucro real e presumido, usuária(o) do Sistema Sage e Domínio. Ambos os sexos, com cinco anos de experiência.

AUXILIAR DE TRIAGEM (2 VAGAS) – Feminino, ensino médio, experiência em logística.

CALDEIRISTA – Masculino, com experiência na função.

CENTRO DE PREPARAÇÃO DA LOCALIZA (10 VAGAS) – Lavador de Carros, Pintor Automotivo, Preparador Automotivo, Trocador de Peças e de Pneus.

CONFEITEIRO – Ambos os sexos, com experiência na função.

CONTRA-MESTRE – Masculino, com experiência em tear Vamatex, P1001 e Leonardo.

EMPRESA CONTRATA (2 VAGAS): ½ Oficial serralheiro e Supervisor de produção, ambos com experiência na função.

EMPRESA CONTRATA (2 VAGAS): Balconista de padaria, Balconista de açougue e Operadora de caixa, preferencialmente residir nos Jardins Alvorada ou Capuava.

MECÂNICO DE MÁQUINA CIRCULAR – Com experiência em máquina de malharia.

