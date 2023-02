Nova Odessa. Vagas para auxiliar de logística 2ª e 3ª-feira

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, mantido

pela Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, realiza nesta segunda-feira (06/02), a partir das 9h, entrevistas para contratação de auxiliar de logística (sexo masculino) com experiência em carga/descarga, organização dos volumes, carregamento de pneus e auxílio ao conferente. Para esta função, são ofertadas 5 vagas para os três turnos. Os interessados têm que residir no município de Nova Odessa.

As entrevistas para auxiliar de logística, também do sexo masculino, continuam na terça-feira (07/02), a partir das 9h. São várias vagas para o período noturno. É imprescindível residir em Nova Odessa. Interessados nas vagas e com o perfil correspondente ao que empresa solicitou, pode enviar currículo pelo e-mail [email protected], citando a sigla com o nome da vaga e dia da entrevista.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

VAGAS NA LOCALIZA

O Centro de Preparação para Vendas da Localiza está contratando profissionais para diversas funções. A empresa oferece diversos benefícios, como vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, PLR (participação de lucro), plano de saúde Unimed Nacional, Gympass, Clube Allya de Descontos e Universidade Localiza.

Confira as vagas: Técnico de Qualidade Automotivo (2 vagas), Higienizador Automotivo (4 vagas), Mecânico Troca de Pneus (2 vagas), Mecânico Automóveis (1 vaga), Montador/Desmontador de Partes Automotivas (1 vaga), Preparador de Superfície para Pintura (5 vagas), Martelinho de Ouro (2 vagas), Pintor Automotivo (2 vagas), Funileiro Automotivo (1 vaga), Polimento/Estética Automotiva (2 vagas).

LEIA TAMBÉM: Supermercado Paraná abre 4ª unidade em NO

OUTRAS VAGAS

Atenção, as vagas são para moradores de Nova Odessa e com experiência na função.

AJUDANTE GERAL MASCULINO (2 VAGAS) – Para trabalhar na fábrica, faz tudo.

AJUDANTE DE MOTORISTA (2 VAGAS) – Preparar cargas e mercadorias para carregamento e descarregamento. Ter disponibilidade de viagem pelo Brasil.

AJUDANTE DE PRODUÇÃO MASCULINO (3 VAGAS) – Ensino Médio, conhecimento em ferramentas.

ASSISTENTE DE ARMAZÉM MASCULINO (2 VAGAS) – Estar cursando faculdade de logística e cursos empilhadeira/informática.

AUXILIAR DE ARMAZÉM II MASCULINO (2 VAGAS) – Ensino Médio, experiência em transpaleteira elevada a 5 metros.

AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO COMERCIAL (2 VAGAS) – Ensino Médio, conhecimento em elétrica e mecânica. Salário: R$ 1.700,00, vale-alimentação, vale-transporte.

MARCENEIRO/1/2 OFICIAL (2 VAGAS).

MENOR APRENDIZ MASCULINO (2 VAGAS) – Ter entre 18 e 21 anos, preferencialmente cursos informática/SENAI.

MOTORISTA D (2 VAGAS) – CNH D, MOPP, disponibilidade para viagens, Ensino Fundamental.

MOTORISTA E – CNH E, MOPP e Ensino Fundamental.

MOTORISTA UTILITÁRIO (2 VAGAS) – CNH D, MOPP, Ensino Fundamental.

SERRALHEIRO/SOLDADOR.

EMPRESA DE FERRAMENTARIA (4 VAGAS): Retificador cilíndrico, operador de centro de usinagem e programador de centro de usinagem, projetista.

Coden de Nova Odessa conclui mapeamento das nascentes das microbacias Lopes e Recanto

Na última quarta-feira (07/12), a Coden Ambiental, empresa municipal responsável pelos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, recebeu o diagnóstico ambiental das áreas de nascentes e cursos d’água dos sistemas Lopes e Recanto, as duas microbacias responsáveis atualmente pelo abastecimento de água do município, onde ficam as principais represas da cidade.

O estudo se iniciou no final de julho, seguiu ao longo de quatro meses e foi realizado por meio de avaliações de campo, associadas ao uso de ferramentas de geoprocessamento. De acordo com Alexandre Spadoni, engenheiro florestal que atuou no projeto, das 92 nascentes existentes no município, 8 estão na microbacia Recanto e 11, na microbacia Lopes.

Ele ainda afirmou que a microbacia do Córrego Recanto equivale a 24% do território de Nova Odessa, tendo 4% de sua área ocupada por vegetação nativa, 33% por outras formações florestais, 36% por agricultura e pastagem e 19% de áreas urbanizadas. No que se refere às APPs (Áreas de Preservação Permanente), existem 65 hectares a serem restaurados.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento