Com apoio do Departamento de Cultura da Prefeitura de Nova Odessa, neste domingo (26/06), às 19h30, o espetáculo “Testando Show” retorna ao Teatro Municipal Divair Moreira, no Jardim das Palmeiras, região oeste da cidade, para mais uma sessão de stand-up gratuita para divertir os novaodessenses.

São 160 vagas disponíveis para maiores de 14 anos, sendo solicitado aos visitantes apenas um apoio na ajuda para uma causa solidária, em que os humoristas coletam 1 kg de alimento por pessoa destinados a famílias carentes da cidade.

A segunda edição do retorno do projeto aos palcos conta com a participação de seis humoristas que buscam resgatar através do “Stand-Up Comedy”, novos talentos regionais, enriquecendo também a cultura local. Neste domingo, se apresentam os humoristas Bruno Cunha, Cleando Lima, Edegar Agostinho, Julio Cesco, Marcus Marques e Rodrigo Peluca.

O stand-up “Testando Show” surgiu em Nova Odessa em 2017, com a proposta de ser um espetáculo de humor que sirva espaço para comediantes iniciantes e profissionais testarem seus textos junto com a participação do público.

Mais informações podem ser obtidas junto ao Departamento de Cultura e Turismo pelo telefone (19) 99762-6369. O teatro fica localizado na Rua Tamboril, nº 140, no Jardim das Palmeiras.