Nos dias 17 e 18 de setembro, Nova Odessa sediou o encontro de crossfit “YourCamp 2022”, realizado no Ginásio Municipal de Esportes Jaime Nércio Daurte, no Jardim Santa Rosa. Pelo grande número de participantes e espectadores, o encontro movimentou a economia de Nova Odessa, lotando restaurantes, supermercados, hotéis e outros serviços. O Your Camp ainda arrecadou mais de 1 toneladas de alimentos para famílias carentes da cidade com o “ingresso solidário”.

Segundo os organizadores, foram nada menos que 572 atletas participantes, com aproximadamente 2 mil pessoas prestigiando a competição, por dia. Acompanharam as atividades, tanto no sábado quanto no domingo, o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, o secretário municipal de Esportes, Thiago Gentil, e seu adjunto, José Henrique de Carvalho.

Foram representadas mais de 90 cidades, de 5 estados. Entre os estados, estavam São Paulo, Bahia, Paraíba, Minas Gerais e Pará. E as cidades paulistas com atletas presentes incluíram Nova Odessa, Americana, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste Paulínia, Limeira, Rio Claro, Ribeirão Preto, São Paulo, Jundiaí, Salto, Sorocaba, Praia Grande, Guarujá, São José dos Campos, Pindamonhangaba, Atibaia, Bragança Paulista e Bauru.

“O evento foi muito bom, movimentou diversos setores da cidade gerando negócios. Vários hotéis esgotaram as vagas, movimentou restaurantes, supermercados, posto de gasolina, farmácias, entre outros comércios e serviços. O município mostrou que possui condições de sediar um evento de grande porte e com isso se posicionando com destaque podendo receber novos eventos na área esportiva”, disse Fábio Magalhães Bragança, organizador do evento.

“Os organizadores podem contar sempre com a gente para trazer um evento desse porte para Nova Odessa. É uma competição grandiosa, com muita gente de fora prestigiando e participando, consumindo em Nova Odessa. Nossos hotéis estão cheios, movimentou o comércio da cidade”, elogiou o vice-prefeito Mineirinho, que representou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, na entrega de troféus aos vencedores, no domingo à tarde.

“Agradeço a vocês da Prefeitura e à população de Nova Odessa pela recepção, está todo mundo adorando a cidade. Nova Odessa está cheia, os restaurantes estão lotados todas as noites, temos cinco estados presentes aqui. Então está sendo uma estrutura muito legal, agradeço pelo apoio da Prefeitura”, finalizou Fábio.