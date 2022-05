O PLT (Posto Local do Trabalho) mantido pela Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo currículos para a seleção de 54 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas.

Os interessados devem enviar currículo na segunda-feira (23/05) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902. Mas atenção: as vagas são para pessoas com experiência e para moradores de Nova Odessa.

Confira as vagas:

AJUDANTE DE PEDREIRO – com experiência. E também…

PEDREIRO – com experiência. (Ambas: 10 vagas no total)

ANALISTA DE PCP – com experiência na função. (1 vaga)

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – com experiência na função. (1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA MASCULINO – com experiência em limpeza. (3 vagas)

COSTUREIRA – experiência com máquina reta, overloque, interloque e galoneira. Disponibilidade para trabalhar em turno fixo. Residir na região. (10 vagas)

COZINHEIRO NOTURNO E VESPERTINO – realizar pré-preparo e o preparo das refeições, responsável pela limpeza e organização da cozinha, preenchimento de planilhas respectivo a função. (2 vagas)

MOTORISTA CARRETEIRO – experiência mínima de 3 anos em carteira curso de MOPP. Disponibilidade para início imediato. Viajar por todo território nacional. (10 vagas)

MOTORISTA DE VEÍCULO SEMI PESADO – com experiência na função. (2 vagas)

OFICIAL DE COZINHA NOTURNO – realizar pré-preparo das saladas, frutas, sobremesas, refeitório, atendimento ao cliente, responsável pela limpeza e organização da cozinha, preenchimento das planilhas respectivo a função. (2 vagas)

OPERADOR DE CARREGADEIRA E ESCAVADEIRA – CNH D ou E. Ensino Médio completo. Experiência com máquina carregadeira e pá, escavadeira e retro. Cursos de operador de carregadeira ou de operador de escavadeira. (1 vaga)

TÉCNICO INSTALADOR – Ensino Médio, CNH B, experiência com fibra ótica, conhecimento em informática e preferencialmente carro próprio. (3 vagas)

TORNEIRO MECÂNICO – com experiência na função. (1 vaga)

EMPRESA EM NOVA ODESSA CONTRATA FEMININO E MASCULINO:

FERRAMENTEIRO – masculino e feminino. (1 vaga)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – masculino e feminino. (1 vaga)

METROLOGISTA – masculino e feminino. (1 vaga)

SOLDADOR MIG/MAG – masculino e feminino. (1 vaga)

SERRALHEIRO – empresa não aceita candidatos que ficou menos de 2 anos no último emprego.

MOTORISTA D – empresa não aceita candidatos que ficou menos de 2 anos no último emprego.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – empresa não aceita candidatos que ficou menos de 2 anos no último emprego.

AUXILIAR DE ARMAZÉM – empresa não aceita candidatos que ficou menos de 2 anos no último emprego.