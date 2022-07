O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, mantido pela Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo currículos para a seleção de 21 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas.

Os interessados devem enviar currículo nesta terça-feira (19/07) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902. Mas atenção: as vagas são para pessoas com experiência e para moradores de Nova Odessa.

Confira as vagas:

AÇOUGUEIRO – Com experiência na função. (3 vagas)

AJUDANTE DE ELÉTRICA – Com experiência. (1 vaga)

ASSISTENTE DE T.I. – Masculino, cursando técnico ou superior. Com experiência em Software/Hardware, Pacote Office, ERPs e sistema TOTVS. (1 vaga)

CARPINTEIRO – Executar trabalhos em carpintaria, preparar canteiro de obras e montar formas metálicas. Confeccionar formas de madeira e forro de laje (painéis), construir andaimes e proteção de madeira e estruturas de madeira para telhado. Escorar lajes de pontes, viadutos e grandes vãos. Montar portas e esquadrias. Finalizar serviços tais como desmonte de andaimes, limpeza e lubrificação de formas metálicas, seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos. (1 vaga)

CHEFE DE TURNO – Ter experiência na função, Técnico em Têxtil. Local de trabalho: Limeira/SP. Irá atuar na gestão da produção, acompanhando toda a produção dos fios, irá fazer a gestão de pessoas do turno, delegar tarefas, acompanhar funções. Empresa oferece salário compatível + benefícios. (1 vaga)

CONSULTORA DE VENDAS – Disponibilidade de horário tarde/noite e experiência com vendas e atendimento ao público. (1 vaga)

ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE – Com experiência. (1 vaga)

ENCARREGADO DE ELÉTRICA – Com experiência na função. (1 vaga)

ENCARREGADO TÊXTIL – Com experiência na função. (1 vaga)

OPERADOR DE TURBO DE TINGIMENTO – Com experiência na função. (1 vaga)

OPERADORA DE CONICALEIRA – Com experiência na função. (1 vaga)

PROJETISTA ELÉTRICO – Com experiência na função. (1 vaga)

VENDEDOR COM EXPERIÊNCIA EM AUTO CAD – Masculino, com experiência em vendas e auto cad. (1 vaga)

½ OFICIAL FERRAMENTEIRO

OPERADOR DE MÁQUINA PCD

APRENDIZ PARA ALIMENTAÇÃO LINHA DE PRODUÇÃO

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

SERRALHEIRO

SOLDADOR MIG/MAG