Os serviços públicos municipais de Nova Odessa considerados essenciais serão mantidos normalmente no recesso do Carnaval 2023, ou seja, nos pontos facultativos municipais de segunda e terça-feira (20 e 21 de fevereiro). Estão incluídos na lista dos essenciais os atendimentos de urgência e emergência das áreas de Saúde, Segurança, Trânsito e Defesa Civil, abastecimento de água e coleta de lixo, entre outros.

O Decreto Municipal nº 4.660, de 11 de janeiro de 2023, instituiu os pontos facultativos dos serviços não essenciais nos dias 20/02 e 21/02, até as 12h do dia 22/02 (segunda e terça-feira de Carnaval e a “meia” Quarta-Feira de Cinzas, respectivamente), não afetando os serviços essenciais.

Nos dias de recesso, entre sábado (18/02) e até as 12h de quarta-feira (22/02), o atendimento prestado pelos órgãos não essenciais, administrativos e burocráticos da Prefeitura fica suspenso.

Assim, o serviço da Central de Atendimentos do Paço Municipal e demais balcões de atendimento administrativos e não essenciais retornam nos horários normais, a partir das 12h de 22 de fevereiro de 2023.

(Lembrando que a Secretaria Municipal de Educação promove nos próximos dias 22 e 23 de fevereiro o Planejamento Pedagógico de 2023, voltado para os cerca de 650 profissionais da Rede Municipal. Nos dois dias da atividade, não haverá atendimento aos alunos.)

Uma opção de lazer que permanece aberta à população mesmo nos dias de final de semana e recesso é o Bosque Manoel Jorge, no Jardim Santa Rosa, espaço público recentemente reaberto pela Administração Municipal. O local arborizado com pista de caminhada abre diariamente até as 21h.

Confira o funcionamento de cada setor público municipal:

SAÚDE

O Ambulatório de Especialidades Médicas, a Farmácia Municipal, as novas Farmácias Básicas das UBSs do Jardim Alvorada e Nossa Senhora de Fátima e as UBSs em geral não funcionam na segunda e terça, reabrindo ao público na quarta-feira (22/02), às 12h.

Já o atendimento médico de urgência e emergência no Hospital e Maternidade Municipal prossegue 24h por dia. O atendimento também será normal, diariamente, das 7h às 19h, no Pronto Atendimento Municipal do Jardim Alvorada. As solicitações de transporte para o Hospital podem ser feitas pelo telefone da Central de Ambulância 192 ou pelo (19) 3476-8194, na recepção do Pronto-Socorro.

SEGURANÇA

Para as ocorrências de Segurança Pública, a GCM (Guarda Civil Municipal) atende 24h normalmente pelos telefones (19) 3466-1900 e 153. Já a Polícia Militar do Estado pode ser acionada pelo 190. Chamadas para a Defesa Civil Municipal, em casos de desastres naturais como alagamentos, desabamentos, queda de árvores e outras, podem ser feitas a qualquer momento pelo número da Guarda Civil. A Defesa Civil também atende pelos telefones (19) 99523-6418 ou 99754-9260.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Não funcionam no recesso o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CAS (Centro de Assistência Social) e o Espaço Melhor Idade.

CRECHES E ESCOLAS

As creches e escolas da Rede Municipal não têm atividades presenciais ou administrativas nos dias 20 e 21, e promovem reuniões de planejamento nos dias 22 e 23. As aulas voltam na sexta-feira, dia 24/02.

DEMAIS SECRETARIAS

As secretarias e diretorias de Habitação, Promoção Social, de Serviços Urbanos, Parques e Jardins, Segurança Municipal, Vigilância em Saúde, a Garagem Municipal, o Viveiro Municipal e as secretarias de Desenvolvimento Econômico e Gestão Social, Esportes, Cultura, Lazer e Turismo, Obras, Projetos e Planejamento Urbano, Educação e demais unidades do Paço Municipal também não abrirão no recesso.

Não funcionam na segunda e terça-feira o Procon, PLT (Posto Local de Trabalho), Banco do Povo, Junta Militar e Posto do Sebrae Aqui.

O Velório e o Cemitério Municipal de Nova Odessa funcionam normalmente, podendo ser acionados pelas funerárias.

CODEN MANTÉM PLANTÃO

A Coden Ambiental, concessionária dos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, informa que no período do Carnaval não haverá atendimento ao público na segunda e terça-feira (20 e 21/02). O expediente será retomado na quarta-feira (22/02), das 12h às 16h.

Para casos de emergência que venham a ocorrer durante o recesso, como falta d’água ou rompimento de redes de água ou esgoto, será disponibilizado um plantão de atendimento pelo telefone gratuito 0800 771-1195.

Já a Coleta de Lixo ocorrerá normalmente em todas as regiões da cidade, seguindo a programação regular. Vale lembrar que os dias de festa acarretam um volume maior de resíduos domésticos e as lixeiras ficam mais cheias. Para evitar o acúmulo de lixo, é importante redobrar a atenção aos horários de coleta, dando preferência para usar a lixeira um pouco antes do caminhão passar.

Nos dias de expediente normal, o atendimento presencial funciona das 8h às 16h, de segunda a quinta-feira, e das 8h às 15h na sexta-feira. Outra opção é o atendimento via WhatsApp (19) 99599-7766, de segunda a quinta-feira, das 14h às 16h, e nas sextas-feiras, das 14h às 15h.