Com apoio da Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, acontece na próxima segunda-feira (05/12), às 19h30, no Teatro Municipal Divair Moreira, um novo modelo de stand-up estrelado pelo comediante novaodessense Edegar Agostinho: o espetáculo “De Frente com o Fracassado”, que mistura o stand-up comedy com entrevistas, jogos e convidados.

Ao todo, são 160 vagas disponíveis numa sessão gratuita aos munícipes, com classificação indicativa para maiores de 14 anos. Os interessados devem se inscrever por meio do link https://vargasingressos.com.br/evento/527/EDEGAR_AGOSTINHO_em_DE_FRENTE_COM_O_FRACASSADO. O teatro fica localizado na Rua do Tamboril, nº 140, no Jardim das Palmeiras.

Para essa segunda edição, o comediante traz quatro convidados – que se intercalam entre populares conhecidos e desconhecidos – para participar da apresentação. Os espectadores dessa edição poderão se divertir com as entrevistas e piadas de Edegar diante da apresentadora e comediante da rádio Notícia FM, Cindy Eloise, e mais outros três convidados anônimos, cada um com suas particularidades.

Segundo Edegar, a ideia do projeto é brincar com a linguagem dos talk shows, parodiando sets de diversos quadros já famosos na televisão. “Eu via que a trajetória da comédia era: o comediante ficar famoso e influente e criar um talk show em que ele entrevista pessoas famosas e influentes. Como eu não sou famoso, nem influente, decidi fazer um talk show com pessoas tão ‘fracassadas’ quanto eu”, afirma o humorista.

Mais informações sobre este e outros projetos culturais promovidos pela Prefeitura de Nova Odessa, bem como a agenda cultural e de eventos da cidade, podem ser obtidas no site http://www.novaodessa.sp.gov.br/, nas redes sociais oficiais (https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/), pelo Instagram do Departamento de Cultura (@culturanovaodessa) ou pelo WhatsApp (19) 99762-6369.