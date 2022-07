Conhecida como “Paraíso do Verde”, Nova Odessa quer ser cada vez mais uma cidade sustentável. Com custo zero aos cofres municipais, a Prefeitura inicia nesta semana a instalação de 180 novos painéis solares no HMNO (Hospital Municipal e Maternidade Municipal). O sistema fotovoltaico para geração de energia solar faz parte do Programa “CPFL Energia nos Hospitais”, ou seja, ocorrerá via parceria com a própria concessionária. Em funcionamento, o novo sistema prevê gerar 13 mil kw/h já no primeiro mês.

A empresa responsável pelos serviços de instalação é a Eco Power, sob supervisão da equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento. O programa, que integra iniciativas da área de Eficiência Energética do Grupo CPFL para beneficiar hospitais das comunidades do grupo, proporciona impactos financeiros imediatos, garantindo que as contas de energia fiquem mais baratas.

“Esse sistema deve gerar uma economia de energia elétrica em torno de 60% no Hospital Municipal de Nova Odessa, sem falar que a energia solar é ‘limpa’ e deixa de emitir várias toneladas de CO² (dióxido de carbono) na atmosfera a cada ano, melhorando a qualidade de vida da população e a saúde do planeta”, explicou o engenheiro da Secretaria Municipal de Obras, Emerson Padela.

“Nosso Hospital está sendo beneficiado por este programa que tem por finalidade ajudar na redução das contas de energia elétrica. Temos que criar novas soluções visando gerar economia para os cofres públicos, daí a importância desse sistema fotovoltaico para o nosso HMNO, graças à parceria com a CPFL”, disse o prefeito Claudio José Schooder, o Leitinho.

MAIS UNIDADES

Dentro dessa proposta inovadora e sustentável, a atual gestão municipal deve expandir as ações e instalar placas solares nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da Rede de Saúde. As duas primeiras serão a UBS 1 (região central) e a UBS 2 (São Jorge).

Neste caso, os sistemas serão adquiridos via emendar parlamentar do deputado estadual Alexandre Frota. O convênio, no total de R$ 110 mil, já foi assinado pelo prefeito Leitinho, e a expectativa é de que seja gerada uma economia de cerca de 95% no custo da energia nas duas unidades – isto porque a UBS 1 conta com o Centro Odontológico da Rede, e a UBS 2 inclui o consumo do Conselho Tutelar.

“Se Deus quiser, dentro de alguns dias iniciaremos também a implantação dos painéis solares nas duas primeiras UBSs, a do Centro e do Jardim São Jorge, mas nosso objetivo é implantar, num futuro próximo – via parceria privada ou emenda parlamentar –, nas outras quatro UBSs, proporcionando um grande ganho no que diz respeito à economia de energia elétrica”, concluiu o chefe do Executivo novaodessense.

A UBS 4 do Jardim São Francisco, que funciona em prédio alugado, somente receberá o sistema fotovoltaico assim que estiver em prédio próprio, cujo projeto de construção já está em andamento pela gestão municipal.