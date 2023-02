Nova Odessa sedia 3ª campeonato de Cross Fit Your Camp

Nova Odessa sedia neste final de semana (4 e 5)

sempre das 7h às 19h30, a 3ª edição do campeonato de Cross Fit Your Camp, modalidade que combina provas de ginástica olímpica, levantamento de peso olímpico e atletismo. O evento prevê reunir atletas de várias categorias no Ginásio Municipal de Esportes Jaime Nércio Duarte, no Jardim Santa Rosa. Já estão confirmados atleta das cidades de Sumaré, Americana, Piracicaba, Paulínia, Hortolândia, Santa Bárbara d’Oeste, Campinas, Indaiatuba, Valinhos, Vinhedo, entre outras.

A entrada aberta ao público é solidária, ou seja, a organização pede 1 litro de leite que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade. Além disso, a organização do evento fez a doação de 52 lâmpadas de LED para o Ginásio, que já estão sendo instaladas.

A competição, uma realização do Gestor de Projetos Fábio Magalhães Bragança e de Leandro Barbosa Magalhães Bragança, tem o apoio da Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Esportes. O local contará com praça de alimentação e estandes. O campeonato receberá atletas de mais de 60 cidades da região e até de outros Estados que disputarão em várias categorias: Iniciante, Scale, RX, Master Teen e Elite.

Esta edição será inclusiva, ou seja, a “arena” será adaptada para receber atletas com amputação de membros superiores, membros inferiores, cadeirante na categoria elite e atleta surdo, demonstrando assim, que a modalidade é acessível a todos.

“As inscrições foram encerradas dia 13 de janeiro e estamos aguardando mais de 500 atletas, que se inscreveram ao longo de 3 meses. Haverá premiação para todos os participantes com medalhas e troféu para os pódios. Agradecemos o apoio da Prefeitura, em nome do prefeito Leitinho e do vice-prefeito Mineirinho, e o secretário de Esportes Thiago Gentil e adjunto José Henrique”, disse Fábio, que é praticante da modalidade e envolvido com eventos esportivos há 5 anos.

“Muito importante Nova Odessa sediar pela segunda vez este evento, que traz inúmeros benefícios à nossa cidade – desde hospedagem à bares e restaurantes e etc –, movimentando a economia do nosso município a partir do momento em que reúne centenas de atletas e visitantes. Outro ponto a ser destacado, a exemplo do ano passado, é que o esporte é gratuito e aberto a quem deseja assistir”, comentou Thiago Gentil.

“Ano passado, meu vice-prefeito Alessandro Miranda e meu secretário de Esportes Thiago Gentil me representaram na segunda edição do Your Camp, primeiro grande evento da modalidade em cidade. Nosso Ginásio contou com representantes de mais de 40 cidades do Estado e Sul de Minas Gerais, movimentando nossos hotéis e restaurantes”, disse o prefeito Leitinho.

Old School Basketball Nova Odessa campeão do Interclubes Metropolitano

O time master novaodessense Old School Basketball (categoria 40+) escreveu mais um importante capítulo na sua trajetória: no sábado (28/01), a equipe sagrou-se campeã do Interclubes Metropolitano. O jogo, digno de uma final de campeonato, foi contra o All Blacks, na casa do adversário, em Campinas. O placar terminou empatado no tempo normal em 62×62, e na prorrogação a equipe de Nova Odessa venceu por 73×71.

O jogo da final contou com jogadas espetaculares e várias trocas de liderança durante o tempo normal. Tanto o destaque da partida quanto o destaque do Campeonato são do Old School: Rafael “Rafão” (pivô, 2’01) e Thiago “Thor” Beletti (ala, 1’90), respectivamente.

De acordo com Saulo, faltando 7,9 segundos para acabar a partida, a equipe de Nova Odessa estava 3 pontos na frente, mas permitiu o empate na última jogada, tendo que encarar o over time (prorrogação 5 minutos).

Novamente, o jogo foi disputado ponto a ponto. Faltando 47 segundos para o término, os visitantes novaodessenses perdiam por 2 pontos. Numa garra fenomenal, conseguiu empatar com uma cesta de 2 pontos de Rafão. O Old School seguiu imprimindo uma defesa forte, recuperou a bola e marcou uma última cesta no estouro do cronômetro, faltando 1 segundo para acabar, e novamente os dois pontos saíram das mãos do craque Rafão.

“Parece o enredo de um filme, mas foi nossa final 40+. E ainda tivemos o destaque da partida, o Rafão, e o destaque do Campeonato, o Thiago ‘Thor’. Agora, é treinar forte, de olho nas competições deste ano, pois talvez tenhamos para 2023, pelo menos dois campeonatos 40+, um campeonato 45+ e um campeonato 50+. Estamos muito felizes pela vitória e por trazermos o título para nossa cidade. Queremos agradecer o apoio da Prefeitura de Nova Odessa, em especial à Secretaria de Esportes, à Unipharma, Xprime, Confecção Bonfante, Nocaute, Must Criativa, Sport Inox e Influx, que têm apoiado o Old School Basketball”, finalizou Saulo Júnior.

Além de Saulo Jr (armador de 1’72) e dos destaques Rafael “Rafão” (pivô, 2’01) e Thiago “Thor” Beletti (ala, 1’90), o time de Nova Odessa tem ainda no elenco: Richard “Doutor” (armador de 1’78 de altura), Carlos Eduardo “Cadu” (armador, de 1’85 de altura), Thiago “Tigão” (pivô, 1’91), Marcelo “Mazão” (ala, 1’90), Márcio “Turcão” (pivô, 2’05), Anderson “Veio” (ala, 1’85), “Bil” Bassora (pivô, 1’95), Jeferson “Jefey” (ala, 1’90), Marcos “Maki” (ala, 1’94), Juliano (pivô, 1’92), Anselmo (pivô, 2’03), Samuel Ferreira, de Sumaré (ala, 1’92); Fernando “Batata” (armador, 1’78), e “Fernandão” Ramos (pivô, 2’05).

As melhores notícias do Esporte

Siga o novomomento no youtube