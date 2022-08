Neste fim de semana, Nova Odessa recebe pela primeira vez o Encontro Cervejarte, realizado pela produtora CerveJoca na Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura. O evento privado tem apoio do Departamento de Cultura e Turismo. O encontro começa nesta sexta-feira (19/08), das 17h às 22h, e prossegue no sábado (20/08) e domingo (21/08), das 11h às 22h.

A entrada é gratuita, contando com muita segurança, uma praça de alimentação coberta trazendo diversas opções gastronômicas, uma área kids com brinquedos infláveis para diversão das crianças e shows com bandas locais. Como uma forma de ação solidária entre a Prefeitura e a produtora, 5% dos lucros arrecadados vão ser destinados às ONGs de Nova Odessa.

“Nossa ideia é, através de encontros e outros eventos como esse, trazer para a cidade a oportunidade de entretenimento e o fomento ao Turismo, com oportunidades para que as pessoas tenham acesso a novas experiências, sabores e receitas”, comentou o proprietário da produtora CerveJoca, Joaquim Campos. Ele buscou promover o evento com as opções que a cidade tem a oferecer, gerando renda para a rede hoteleira, artistas e fornecedores locais.

“Trata-se de um ‘ponto de encontro’ especial para aqueles que amam cerveja artesanal, boa gastronomia típica, show de música ao vivo e um espaço de entretenimento para toda a família. Ficamos felizes de fazer parcerias como essa para Nova Odessa, assim seguimos movimentando o Comércio, a Cultura, o entretenimento e apoiando entidades assistenciais da cidade”, disse o assessor de Cultura Carlos Eduardo Pinotti Jr.

ATRAÇÕES MUSICAIS

Para animar o evento, o clube CerveJoca entrou em contato com o Departamento de Cultura de Nova Odessa solicitando indicações e contatos de artistas da cidade. Por meio do Censo Cultural realizado em 2021, o Departamento pôde encaminhar nomes recém-cadastrados, para que estas oportunidades ficassem “dentro” da própria cidade.

Confira a programação do Encontro Cervejarte:

19/08 às 18h: Manoelito (clássicos sertanejos)

19/08 às 18h30: Turma do Passinho

20/08 às 15: Turma do Passinho

20/08 às 16h: Robson Pin (pop rock nacional e internacional)

20/08 às 19h30: Edi Estrada (pop rock nacional e internacional)

21/08 às 15: Turma do Passinho

21/08 às 16h: Gabriella Queiroz (MPB)

21/08 às 19h30h: Artéria Rock (pop rock anos 80/90)

A PRODUTORA

A CerveJoca é uma produtora de eventos que nasceu do resultado dos interesses e da experiência do seu criador, Joca, tendo como propósito unir amigos e clientes diversos em torno de eventos que tragam alegria e a oportunidade de apreciarem um produto de excelente qualidade em seus encontros.

Dentro da empresa, além do “Encontro CervejArte”, a empresa também realiza o “Tour CerveJoca”, com passeios em cervejarias regionais, e a ideia do “Clube CerveJoca” que em breve será lançado como um clube de assinaturas de cerveja.