Com total apoio da Prefeitura de Nova Odessa, o Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) promove no próximo dia 25 de maio, das 13h às 18h, no Villa Harmonia Eventos, a 1ª “Rodada de Negócios”, com dezenas de empresas de todos os portes já confirmadas – e inscrições abertas para novos interessados. A iniciativa conta também com os apoios do Sebrae, Senai, Sesi e Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa).

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, colocou a gestão municipal à disposição para auxiliar na divulgação e mobilização do empresariado local para o evento, visto por ele como uma importante ação de promoção e fomento do setor produtivo da cidade. Além disso, o encontro de negócios foi incluído na programação de aniversário de 117 de fundação de Nova Odessa, celebrado um dia antes.

“Toda ação que venha somar no nosso esforço de promover o desenvolvimento das empresas da nossa cidade tem nosso apoio. Porque o desenvolvimento econômico é sempre a melhor política social que existe, pois gera emprego e renda para nossas famílias e impostos para a Prefeitura aplicar na melhoria da qualidade de vida da nossa população”, lembrou Leitinho.

“A conceituada Rodada de Negócios promovida pelo Ciesp retoma suas atividades presenciais com força total. A oportunidade perfeita para promover o networking entre empresas e abrir portas para novos negócios”, destaca a entidade de classe em sua divulgação.

“A Rodada de Negócios reúne empresas de diversos setores e portes para criar novas oportunidades de negócios. No evento, as micro, pequenas e médias empresas terão a oportunidade de contatar em um único dia e local, grandes empresas compradoras, aumentando sua rede de clientes”, acrescenta o Ciesp.

Dentre as “empresa âncoras” já confirmadas, estão: Ágilbag Containers e Embalagens Flexíveis Ltda, Baerlocher do Brasil S.A., Casa Tempero Alimentação Ltda, Caterpillar Brasil Ltda, Cosmoplast Indústria e Comércio Ltda, Denso do Brasil Ltda, Evonik Brasil Ltda – Americana, Evonik Brasil Ltda – São Paulo, Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares, Indústrias Romi S.A., Lef Pisos e Revestimentos S.A. (Grupo Lef), Mag Sac Embalagens Ltda, Marelli Sistemas Automotivos Indústria e Comércio, Mastra Indústria e Comércio Ltda, MBM Logística Ltda, Nova Plast Indústria e Comércio Ltda, Rhodia Brasil S.A., Sabará Químicos e Ingredientes S.A., Sylvamo do Brasil, Tecnoroad Rodas e Pneus Para Tratores Ltda e Welmy Indústria e Comércio Ltda.

As inscrições de novas empresas interessadas podem ser feitas em www.ciesp.com.br/rodadas, http://rodadas.ciesp.com.br/DetalheRodada.aspx?rd=185. Mais informações podem ser obtidas nos links http://emkt.ciesp.net.br/emkt/tracer/?1,7196362,5ce816de,2801 e http://www.ciesp.com.br/agenda/httprodadas-ciesp-com-br/ ou pelo WhatsApp https://wa.me/551934781105. Há também o e-mail [email protected] e o telefone (19) 3478-1060.