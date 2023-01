Nova Odessa com área verde grande

Foram dados na sexta-feira (06/01) os primeiros passos de um dos mais novos trabalhos da Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento da Prefeitura de Nova Odessa: a revitalização da área verde no entorno do Paço Municipal, com uma nova proposta de transformar o local em um espaço completo para lazer e recreação dos munícipes.

O projeto faz parte de uma série de contrapartidas destinadas ao Município pela empresa Galvani Engenharia, buscando inovar e trazer mais munícipes para um espaço já habitual de convívio nos finais de tarde e fins de semana. A ordem de serviço dessas contrapartidas havia sido assinada pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, no dia 13/09/22, autorizando o início das obras para este ano de 2023.

Com previsão de entrega ainda neste primeiro semestre, o espaço reformulado contará com a instalação de playgrounds, com opções de diversão para crianças de todas as idades, área com acessibilidade para PCDs (Pessoas Com Deficiências), espaço para descanso e um novo paisagismo para harmonizar o ambiente.

“Esse lugar é a construção de um sonho meu e da minha equipe. Estou muito feliz que conseguimos tirar do papel um projeto como esse e esperamos que os pais, as crianças e toda a população aproveitem ao máximo tudo o que estamos organizando”, afirmou o prefeito Leitinho recentemente.

Segundo a secretária da pasta, Miriam Lara Netto, “todo esse projeto busca fazer desse espaço um convívio para diversas atividades”. “Vamos entregar para população um espaço renovado, com muita expectativa de aproveitamento para a comunidade. Esse ano estamos com muitos projetos de infraestrutura de lazer e qualidade de vida para a nossa população”, disse a secretária.

“Esse projeto é de muita importância para integrar as famílias novaodessenses. A sociedade vai poder aproveitar um espaço municipal para se divertir e fazer novas amizades”, incrementou o secretário adjunto de Obras, Gustavo Valente.

Ainda no entorno do prédio da Prefeitura, o projeto visa trazer um novo espaço com áreas de piquenique, convívio para jovens e um “pet place” (uma área para atividades com cães), pensado especialmente para os animais domésticos das famílias da cidade. O local já vem sendo utilizado espontaneamente pela população para isso. Para 2023, a Secretaria ainda busca trabalhar com novas ideias para a cidade.

As contrapartidas da Galvani incluem ainda a construção de uma nova ligação viária entre a Rodovia Rodolfo Kivitz e a Rua Júlio Marmille, na região do Jardim Dona Maria Raposeiro Azenha – criando um acesso direto de quem vem da região oeste da cidade em direção à Avenida Ampelio Gazzetta –, bem como a recuperação total da subestação de energia que serve ao prédio da Prefeitura (já em andamento).

Tratam-se de contrapartidas à Municipalidade pela liberação do empreendimento habitacional Reserva do Bosque, de 89 unidades (terrenos) em condomínio fechado de alto padrão. A Galvani tem mais de 50 anos de história em Nova Odessa e já contribuiu muito para o desenvolvimento da cidade, gerando opções de moradia, empregos, impostos.

