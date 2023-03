As equipes do Programa Municipal de Recape da Prefeitura de Nova Odessa

retomaram o trabalho nesta quarta-feira (15/03) pela Rua Maximiniano Dalmédico, no Jardim Santa Luiza 2. Também foi concluído nesta data, pela Rua Bento Tolêdo Rodovalho, o recape dos trechos beneficiados na Vila Azenha.

Nesta 2ª Etapa, o programa prevê a recuperação total de mais de 34.580 metros quadrados de asfalto, em seis bairros, em um investimento de R$ 1,8 milhão viabilizados junto ao Governo do Estado, com contrapartida em recursos próprios municipais (dos cofres da Prefeitura). O trabalho deve durar cerca de seis meses no total, dependendo das condições climáticas.

Na última semana, já tinha sido concluído o serviço no primeiro bairro beneficiado pela atual etapa do programa, o Parque Klavin, onde foram totalmente recuperados 11.785,8 metros de asfalto nas ruas Theodoro Klavin, Pedro Rosa, Alexandre David e José Pizzo. Agora, terminou também a Vila Azenha.

Nesta nova fase, conforme o cronograma, serão atendidos avenidas, ruas e trechos de ruas dos jardins Santa Luiza, Nossa Senhora de Fátima 1 e 2, Flórida e Fadel. São mais 22.800 metros quadrados de asfalto novo.

Nestas seis localidades, estão sendo recapeados os trechos mais críticos das ruas Alexandre Fadel, Dante Gazzetta, Antonio de Oliveiro, Bento Tolêdo Rodovalho, João Thiene, Carlos Roberto Fraschetti, Olímpia Moreira Camodá, Maria Consuelo Cobos Lanzoni, Miguel Bechis Filho, Catarina Teixeira de Camargo, Antonio Bazan, Daniel Empke, Norma Bassora, Augusto Klava, Virgílio Bodini, José Carreon e Maximiniano Dalmédico.

“Hoje estamos dando continuidade ao Programa de Recape, sempre pensando no melhor para a nossa população, como determinou o prefeito Leitinho”, comentou o secretário-adjunto de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, o engenheiro novaodessense Gustavo Valente.

“É um serviço muito bem feito, a gente fica agradecido por saber que tem um prefeito que cuida de tudo e que está fazendo muito pela cidade, pelo Hospital Municipal, pela Segurança – a gente vê que a coisa é outra. Para nós moradores, é a melhor coisa, que Deus abençoe todos”, afirmou o morador José Lopes, cuja rua estava recebendo asfalto novo.

O PROGRAMA

Na 1ª etapa do Programa, entre 2021 e 2022, foram recapeados cerca de 40 mil metros, de diversos bairros – priorizando as vias utilizadas pelo Transporte Coletivo, como a Avenida Carlos Botelho praticamente inteira e trechos da Avenida Ampelio Gazzetta.

Além do asfalto novo, as ruas recapeadas já ganharam também uma nova sinalização de solo (pintura de faixas, guias e sinais de “pare”), feita pela equipe do Setor de Trânsito do Município – como aconteceu no Parque Klavin e nos trechos recuperados entre 2021 e 2022.

“A cidade já tem 117 anos e, em muitos locais, o asfalto é muito antigo, então o recape é muito importante para a segurança das pessoas que utilizam a via pública”, afirmou recentemente o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) ao acompanhar o trabalho.

Zoonoses promove ‘Semana de Combate às Arboviroses’

A equipe da Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde de Nova Odessa promove na próxima semana, de 20 a 25 de março, a “Semana de Mobilização Social Para o Combate às Arboviroses”, com a intensificação das ações diárias contra o mosquito transmissor dos vírus da dengue, zika e chikungunya, o Aedes aegypti. A ação local segue a mobilização estadual promovida pela CCD (Coordenadoria de Controle de Doenças) de São Paulo.

Durante a semana, a equipe formada por 11 servidores municipais vai percorrer as ruas do Jardim São Manoel (principalmente o trecho conhecido como “Vila Nova”), Parque Residencial Triunfo, Jardim Eneides e Vila Letônia, entrando de casa em casa e vistoriando os quintais em busca de todo e qualquer recipiente que possa acumular água e servir de “berçário” para as larvas do mosquito da dengue.

“Porque esses quatro bairros? Porque é onde nossos levantamentos periódicos encontraram o maior número de larvas do Aedes aegypti. Então precisamos que as populações destes bairros contribuam não apenas quando nossa equipe bater na porta, mas durante o ano todo, assim como todos os moradores da cidade. Porque onde tiver água parada, existe o risco de encontrarmos larvas do mosquito”, explicou a veterinária Paula Faciulli, coordenadora do Setor de Zoonoses da Prefeitura de Nova Odessa – lembrando que mais de 80% dos criadouros são encontrados no interior e quintais dos imóveis urbanos.

