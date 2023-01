Nova Odessa reforma 21 creches e escolas municipais

Quando voltaram às aulas no próximo dia 06 de fevereiro, boa parte dos alunos da Rede Municipal de Ensino mantida pela Prefeitura de Nova Odessa terão uma surpresa: 15 das 26 creches, pré-escolas e escolas passam por reformas atualmente. A própria sede da Secretaria Municipal de Educação também está sendo reformada. Somando-se às quatro unidades reformadas entre 2021 e 2022 e as outras duas obras iniciadas anteriormente, a gestão do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, já promoveu melhorias em 21 unidades – ou 80% da Rede Municipal – o maior programa de recuperação de Unidades Escolas da história da cidade. O investimento total já passa de R$ 5 milhões.

“Isso sem falar outras intervenções pontuais, que beneficiaram praticamente todas as 26 unidades nestes pouco mais de 24 meses de governo. Melhorar nossas escolas era uma prioridade da nossa gestão e uma missão do secretário José Jorge (Teixeira) do (secretário-adjunto) Assis das Neves Grillo, que estamos conseguindo atender”, salientou Leitinho

As “grandes reformas” começaram em 2021, quando foi concluída a reforma e modernização do histórico prédio da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Dante Gazzetta, no Centro. Foram concluídas também, até 2022, as reformas da EMEF Professora Salime Abdo, no Jardim Alvorada, da EMEF Professora Haldrey Michelle Bueno, no Jardim São Manoel, e da antiga Escola do Jardim São Manoel (sem nome atualmente).

Acaba de ser concluída, após três anos, a reforma da EMEFEI (Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil) Theresinha Antônia Malaguetta Merenda, localizada no Jardim Bela Vista e “retomada” em outubro de 2021 pela atual gestão, após ter sido abandonada anteriormente.

Também estava em andamento a reforma e ampliação do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Padre Victor Facchin Canossiano, no Jardim São Manoel, dividida em três etapas: a reforma do prédio mais antigo, a ampliação deste mesmo prédio, com a construção de novas salas e o aumento da área útil da cozinha, e por fim a reforma do prédio mais novo da unidade, atualmente em uso pelas turmas de berçário.

NOVAS OBRAS

E, desde o segundo semestre de 2022 – incluindo o período de férias escolares –, estão em reformas o CMEI Maria José Flauzino (a antiga creche “Toca do Coelho”, no Jardim São Jorge, incluindo a reforma da cozinha e construção de banheiro), CMEI Mercedes Ladeira Brazilino (no Parque Residencial Klavin), CMEI Padre Renato Grazioso Marchioro (antiga creche “Padre Renato”, no Jardim Alvorada), CMEI Penha Maria Pires de Andrade Miranda (no Jardim Santa Luiza 2), CMEI Profª Apparecida Rodrigues Prata (no Jardim São Francisco), CMEI Profª Maria Cecília Borriero Milani (no Green Village), CMEI Profª Maria Estela Diniz Gazzetta (no Jardim Capuava) e o CMEI Prefeito José Mário de Moraes (Jardim Santa Rita 2).

Entre as unidades de Ensino Fundamental, estão em reforma a EMEF Profª Almerinda Delegá Delben (no Parque Klavin), EMEF Profª Alzira Ferreira Delegá (no Green Village), EMEF Profª Augustina Adamson Paiva (no Jardim São Francisco), uma nova reforma (mais ampla) na EMEF Profª Salime Abdo (no Jardim Alvorada) e a EMEFEI Paulo Azenha (na Vila Azenha),

CONTRAPARTIDAS

Outras obras e melhorias na Rede Municipal foram viabilizadas pela gestão via contrapartidas de empreendedores. São elas: a construção 4 salas, banheiro, almoxarifado e gradil na EMEFEI Vereador Osvaldo Luiz da Silva (no Jardim Marajoara), e a Construção de um CMEI no Jardim dos Lagos, além da instalação de novo gradil em substituição aos antigos alambrados danificados em quatro unidades: EMEF Profª Alvina Maria Adamson (Jardim São Jorge), EMEF Dante Gazzetta (Centro), EMEFEI Paulo Azenha (Vila Azenha) e CMEI Profº Walter Merenda (Jardim Santa Rosa).

