Com um relativo aumento nos casos positivos de Covid-19 em maio, o que tem elevado a procura por atendimento médico nos dois Pronto Atendimentos municipais (o do Hospital e o do Jardim Alvorada, antiga UR), a Secretaria de Saúde de Nova Odessa divulgou uma série de recomendações à comunidade, com cuidados a serem tomados e um novo apelo pela vacinação com todas as doses disponibilizadas a cada grupo.

“Considerando o cenário epidemiológico do coronavírus em Nova Odessa e na região e a necessidade de evitar a propagação viral, recomendamos a intensificação das ações sanitárias e não farmacológicas para o controle da Covid-19 como, como o uso de máscaras em ambientes fechados de escolas e empresas – sejam públicas ou privadas, além daqueles locais que mantinham o uso obrigatório, como o Transporte Público e os Serviços de Saúde”, informou a pasta.

“Reforçamos também a necessidade da ampla propagação das vacinas contra a Covid-19, a fim de se evitar as formas graves da doença, a lavagem frequente das mãos com água e sabão, ou uso de álcool em gel, e manter os ambientes arejados com portas e janelas abertas”, acrescentou a Saúde.

Em maio, a Vigilância Epidemiológica Municipal registrou 210 casos positivos de Covid – nada comparável aos 1.681 casos registrados em janeiro deste ano, ápice da “3ª onda” da doença e do surto da variante ômicron, mas ainda assim uma parcial mensal bem superior aos 29 casos positivos de abril. Foram registrados ainda 750 casos positivos na cidade em fevereiro e 72 em março.

Em Nova Odessa, desde o início da pandemia e até 24 de maio de 2022, eram 9.560 casos positivos de Covid-19, com 259 óbitos de moradores. Do total de casos, 2.742 foram “positivados” entre janeiro e maio deste ano. Do total de óbitos, 22 foram registrados em 2022 (sendo 10 em janeiro, 10 em fevereiro e 2 em março), mas a maioria nos anos anteriores da pandemia (2020 e 2021).

Essa “inversão” do volume de casos positivos com o percentual de infecções fatais comprova, segundo os profissionais da Saúde, a eficácia da Campanha de Vacinação e da ampla cobertura vacinal atingida na cidade, principalmente entre os públicos mais vulneráveis a casos graves e fatais da nova doença, como os idosos.

A Saúde Municipal já aplicou mais de 133 mil doses das vacinas contra a Covid-19. A cidade tem 100% da população maior de 12 anos com ao menos uma dose, e 97,5% com esquema vacinal inicial completo (duas doses ou dose única). Além disso, quase 72% de quem tem 18 anos ou mais já receberam também a primeira dose de reforço (a “D3”).

‘D4’ PARA +50

Desde segunda-feira (06/06), a Saúde Municipal já aplica também a segunda dose de reforço (ou “D4”) em moradores com 50 anos ou mais e profissionais da área da Saúde. “Começamos com o que temos disponível de vacina em cada Unidade Básica, e distribuiremos mais vacinas conforme a necessidade. Aguardamos também a entrega de mais vacinas mencionadas na nova Nota Técnica”, explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica Municipal, Paula Mestriner.

Ela reforçou que os números da pandemia e da vacinação podem ser consultados normalmente no painel online atualizado diariamente pela equipe da Vigilância Epidemiológica, disponível no site da Prefeitura na internet (a rede mundial de computadores). O link direto para acesso ao painel continua o mesmo: http://www.novaodessa.sp.gov.br/coronavirus/painel.html.