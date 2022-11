Em reunião com o prefeito Cláudio José Schooder (o Leitinho), um comitê de profissionais da Secretaria de Saúde de Nova Odessa sugeriu a retomada do uso de máscaras em ambientes coletivos com aglomeração, fechados ou abertos, por toda a população. O apelo vem em meio a um aumento nos casos de Covid-9 em todas as regiões do Estado nas últimas semanas, causado possivelmente por uma nova variante do vírus que chegou ao país recentemente.

Não houve mudança quanto a quem procura uma unidade de Saúde pública ou privada: apenas neste caso, o uso de máscaras continua obrigatório, como acontece desde 2020. Em Nova Odessa, a procura por atendimento médico por pacientes com sintomas respiratórios dobrou, alcançando uma média de 140 por dia atualmente.

Prefeito e gestores da Saúde também pediram que as pessoas de todas as idades completem os respectivos esquemas de vacinação contra o coronavírus – no caso dos moradores com 30 anos ou mais e profissionais da Saúde, por exemplo, já são 4 doses disponíveis.

“A máscara é peça auxiliar no combate à disseminação da Covid-19 e protege você, sua família, seus amigos e toda a sociedade. Em Nova Odessa, o uso passa a ser sugestão em ambientes abertos e fechados onde haja aglomeração de pessoas, como escritórios, comércios, salas de aula, academias, no transporte público, entre outros”, traz a nota emitida pelo comitê após a reunião.

A orientação pelo uso das máscaras continua válida também, como sempre, para pessoas com sintomas gripais ou de resfriado (inclusive dentro de casa), quando a pessoa tiver confirmação de que está infectada pela Covid-19 e também para cuidadores em geral, bem como idosos, não vacinados e pacientes imonodeprimidos.

“O atual momento ainda não demanda a obrigatoriedade de uso de máscara, principalmente porque os casos positivos continuam leves. Temos uma situação controlada (na Rede municipal de Saúde). Não temos pacientes internados no momento, por exemplo. Mas cabe sim sugerir que, em função da nova variante, as pessoas voltem a usar máscara em locais com aglomeração ou circulação de muitas pessoas”, explicou o secretário-adjunto de Saúde, Gleberson Miano.

“Também é muito importante reforçarmos o apelo para que as pessoas tomem todas as vacinas que estão disponíveis para sua faixa etária, completando urgentemente o esquema vacinal, porque só assim vamos diminuir a circulação do vírus e a possibilidade de surgirem novas variantes de preocupação”, acrescentou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica Municipal, Paula Mestriner. Segundo elas, os poucos casos com complicações que estão surgindo no país são, geralmente, de pacientes com comorbidades e idosos com esquemas vacinais incompletos.

BORA VACINAR?

A Saúde Municipal de Nova Odessa segue aplicando as vacinas contra a Covid-19 de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, em todas as sete UBSs da cidade, em vários públicos elegíveis, conforme o esquema vacinal liberado para cada faixa etária. Já são aplicadas, nas sete UBSs da cidade: 1ª e 2ª doses em crianças a partir dos 3 anos (com ou sem comorbidades); 1ª e 2ª doses em adolescentes em geral a partir dos 12 anos; 1ª, 2ª e 3ª doses em adultos em geral de 18 a 29 anos; e 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses para moradores com 30 anos ou mais, incluindo idosos.

Desde quarta-feira, Nova Odessa passou também a agendar a vacinação das crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades (doenças crônicas) contra a Covid-19. O esquema vacinal básico dos bebês de 6 meses a 2 anos prevê três doses. Pais ou responsáveis por estas crianças devem entrar em contato com a UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro ou região onde moram para agendar o atendimento.