No “país do futebol”, o voleibol ganha mais destaque e notoriedade a cada dia, e a cada nova medalha olímpica das nossas seleções. Em Nova Odessa, por exemplo, a Escolinha Municipal da modalidade mantida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, tem tido grande procura desde a reabertura das atividades presenciais. Atualmente, já são cerca de 150 crianças e adolescentes com idades entre 7 e 17 anos praticando o vôlei gratuitamente no projeto social da Prefeitura.

À frente dos trabalhos há anos, está o professor José Mauro Santos Pereira, formado em Educação Física e com vários cursos de Extensão em Clínicas de Voleibol. Ele ensina o esporte há 38 anos. “Comecei na Secretaria de Esportes de Nova Odessa e sou grato por ensinar a modalidade a crianças e adolescentes, é muito gratificante”, diz.

Ele avalia a prática do voleibol de suma importância na vida da criança e do adolescente. “Toda atividade física é fundamental para o ser humano, mas foi a modalidade voleibol que eu escolhi, me aperfeiçoei. Considero muito saudável para desenvolver tanto o físico quanto a mente, já que aumenta a concentração, permitindo o uso dos reflexos em grandes jogadas. O companheirismo e a unidade entre os praticantes também são extremamente saudáveis nesta faixa etária”, explica o professor.

O professor Mauro, como é conhecido, já revelou inclusive atletas para equipes profissionais e de alto rendimento, ou seja, que disputam a Super Liga Masculina. Entre eles estão o levantador Rodriguinho e o ponta Renan Bonoro.

Para Mauro, é difícil ao longo dessa trajetória de quase quatro décadas ensinando o voleibol, escolher um único “momento inesquecível”. “São muitas experiências que marcaram minha vida. Não penso em troféus e vitórias, mas encontrar hoje um adulto que estabeleceu uma família e que é uma pessoa do bem e me abraça com muita gratidão dizendo que eu fiz parte de tudo isso, me marca muito. Isso é a minha maior conquista, meu maior troféu”, comenta.

O professor considera importante que a Prefeitura siga oferecendo aulas do esporte de forma gratuita, mantendo uma estrutura adequada com profissionais capacitados e que tenham condições e motivação para desenvolver um trabalho de qualidade, refletindo no dia a dia da sociedade, através de pessoas saudáveis física e mentalmente.

“Para mim, é isso que o esporte proporciona. Amo o que faço e torço por cada atleta que passou por essa modalidade que atuo há tanto tempo. Fico feliz por ter contribuído de alguma forma para a educação do físico e do social de cada um deles”, finaliza Mauro.

“É gratificante saber que, das quadras de Nova Odessa, saíram atletas de alto rendimento e que muitos outros possam surgir, já que essa é a intenção da gestão do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e do vice Alessandro Miranda (o Mineirinho), que não têm medido esforços para investir no esporte novaodessense em geral, e em todas as modalidades”, garante o secretário da pasta, Thiago Gentil.

“Temos um excelente profissional à frente do nosso projeto social de voleibol, que é o professor Mauro Pereira. O esporte tem evoluído muito, o que justifica a grande procura e em torno de 150 alunos na escolinha da modalidade. O objetivo da Secretaria Municipal de Esportes é valorizar os professores de todas as modalidades”, falou o adjunto José Henrique de Carvalho.

HORÁRIOS

Confira os dias e horários das aulas de voleibol pelo projeto social Escolinha da PMNO:

* Segunda, das 13h30 às 17h, no Ginásio do São Manoel

* Quinta, 13h30 às 17h, no Ginásio do São Manoel – com aulas de iniciação, desenvolvimento e aperfeiçoamento

* Terça e quinta, das 7h30 às 11h, no Ginásio do Jardim Santa Rosa

* Quarta e sexta, 17h às 20h, no Ginásio do Jardim Santa Rosa