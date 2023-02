Nova Odessa prepara atrações do ‘CarnaKids’ 2023, neste domingo

Como proposta de entretenimento gratuito e para resgatar a cultura carnavalesca junto às crianças da cidade, a Prefeitura de Nova Odessa realiza neste domingo (19/02) a primeira edição do CarnaKids – uma matinê gratuita com muita diversão direcionada a crianças de até 12 anos da cidade (que devem estar acompanhada dos pais ou responsáveis adultos). O “bailinho de Carnaval” acontece no Ginásio Municipal de Esportes Jaime Nércio Duarte, no Jardim Santa Rosa, das 14h às 17h.

Preparado há dois meses pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura, vinculado à Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo, o “CarnaKids” busca ser uma opção para que as famílias possam curtir a festa popular com seus filhos durante o feriado. O evento é patrocinado pela Indústria Gráfica Servcamp e conta com o apoio das empresas N.O. Idiomas, Açaí da Barra e Megatron Show.

Além do bailinho de Carnaval, a festa contará com desfile de fantasias, pintura facial, brinquedos infláveis gratuitos, aula de ritmos kids com a professora Larissa Ferrari e show do Megatron – um mega robô dançarino. As crianças poderão participar fantasiadas e brincar com confetes e serpentinas, mas o uso de sprays de espuma e assemelhados estão proibidos.

LEIA TAMBÉM: Censo 2022 continua em Nova Odessa neste mês

“Carnaval é um momento de alegria e nada melhor do que passar esse feriado com a família. A garantia de diversão para as nossas crianças é certa, nossa equipe vem trabalhando muito nisso, após praticamente três anos sem podermos brincar o Carnaval”, afirmou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Para o responsável do Departamento de Cultura, Lucas Camargo, poder organizar um Carnaval após o período da pandemia traz uma emoção ainda maior. “Estamos trazendo ótimos parceiros para fazer desse evento algo especial para todas as famílias. Retomadas como essa fazem bem para nós, para os munícipes e para Economia local também”, disse.

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

A praça de alimentação da matinê trará a participação de feirantes e ambulantes da cidade. O espaço externo será composto por opções de tendas e food trucks que comercializarão sucos, doces e salgados. Para uma ação especial em parceria com a empresa Açaí da Barra, serão distribuídos gratuitamente 150 potes de açaí para os primeiros que chegarem do Ginásio do Santa Rosa e estiverem na fila na hora da abertura dos portões, às 14h.

Mas atenção: será proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no local, tendo controle e segurança durante o acesso ao recinto. Mais informações podem ser obtidas via WhatsApp oficial do Departamento de Cultura e Turismo, o (19) 99762-6369, ou nos demais canais oficiais da Prefeitura de Nova Odessa, em http://www.novaodessa.sp.gov.br/ e nas redes sociais https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/.

MELHOR IDADE

Nesta sexta-feira (17/02), a Prefeitura de Nova Odessa promove também um baile de Carnaval gratuito para os integrantes do Programa Municipal da Melhor Idade, com uma apresentação exclusiva da Banda Mídia. Neste caso, o “Carnaval da Melhor Idade” acontece à tarde, das 14h às 18h, e é exclusivo para os idosos já cadastrados e atendidos pelo Programa da Melhor Idade da Prefeitura – que devem retirar seu par de convites na sede do Fundo Social de Solidariedade, em horário comercial, até esta quinta-feira.