Nova Odessa foi um dos destaques no Prêmio Band Cidades Excelentes, que anunciou nessa quinta-feira (10) os 21 vencedores do estado de São Paulo. O evento, realizado no principal estúdio da sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação, foi apresentado pelos jornalistas Adriana Araújo e Marco Antonio Sabino, com transmissão ao vivo no canal da emissora no YouTube. A exibição na TV aberta está marcada para o dia 20 de novembro, às 23h30, na Band São Paulo.

O encontro contou com a presença de João Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação; Paulo Saad, vice-presidente do Grupo; Raimundo Godoy, presidente executivo do Instituto Aquila; Rodrigo Garcia, governador de São Paulo; Dimas Ramalho, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP); Thiago Pinheiro Lima; procurador-geral de administração do Tribunal de Contas de São Paulo; Marcela Pégolo da Silveira, coordenadora do Observatório do Futuro do TCESP; Carlos Malek, diretor-geral de administração do TCESP; Samy Wurman, coordenador-chefe dos auditores do Tribunal de Contas de São Paulo; além de prefeitos, secretários e assessores das cidades classificadas. Assista aqui à premiação na íntegra.

A iniciativa é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Aquila para incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão com o objetivo de transformar a realidade dos 5.570 municípios brasileiros e melhorar os serviços prestados aos cidadãos. O instrumento empregado na avaliação é o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todas as cidades do país, além dos projetos enviados pelas próprias prefeituras através do site oficial do prêmio. A plataforma é estruturada com base em Inteligência Artificial que, a partir de algoritmos, consolidam os resultados de 62 indicadores em uma única nota final.

“Essa ideia surgiu há 14 anos e acabou se tornando um desafio muito maior do que poderíamos imaginar. Foi preciso compilar todas as informações, parametrizar, compará-las e fazer com que tudo fosse por software, sem que tivesse a mão humana, para que o processo tivesse toda lisura possível. Queremos premiar e promover todos os que estão à frente das prefeituras, que cuidam de nós e que merecem os nossos aplausos e respeito”, ressaltou João Saad, presidente do Grupo Bandeirantes, na abertura do evento.

“Tenho certeza de que essa iniciativa irá evoluir para que o cidadão tenha o orçamento no seu celular e possa acompanhar a hora que quiser. Esse Oscar da Gestão Pública vai fazer história”, pontuou.

Presidente do Instituto Aquila, Raimundo Godoy também reforçou a importância do prêmio. “Nós buscamos fontes públicas para que o trabalho fosse simples e escalável, possibilitando a participação das 5.570 cidades brasileiras. Neste ano, contamos com 800 municípios nas premiações, com renovação de 50%, contabilizamos 25 mil usuários e 250 mil consultas no sistema, o que é um marco”.

Todos os municípios, inscritos automaticamente, foram agrupados em três categorias populacionais. Uma cidade de cada categoria levou o prêmio em um dos seis pilares de avaliação: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.

Antes do anúncio dos vencedores, Rodrigo Garcia deu as boas-vindas aos convidados e destacou que a premiação ajuda a divulgar as boas práticas para que as autoridades atinjam a excelência em suas administrações. “É uma alegria enquanto governador de São Paulo, neste momento, poder abrir a segunda edição do Prêmio Band Cidades Excelentes reconhecendo gestores públicos municipais que são impecáveis na implementação de políticas públicas, algo que todos os dias perseguimos com as nossas ações. É dessa forma que iremos mudar o Brasil e o estado de São Paulo, com eficiência, gestão, dedicação, amor e carinho por tudo o que fazemos em benefício da nossa população”.

Em 2022, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) atuou como parceiro para troca de metodologias, conhecimentos técnicos, acesso de dados e informações de natureza pública referentes aos 644 municípios fiscalizados. “Entramos nessa parceria com o Instituto Aquila com dados objetivos, ou seja, tudo público, simples, mostrando as cidades que mais pontuaram, e a população poderá ter acesso a tudo isso. Iremos nos aprofundar para melhorar cada vez mais e mostrar ao Brasil que é possível fazer o bem, como grande parte dos gestores têm feito no dia a dia anonimamente, mesmo enfrentando todas as dificuldades”, concluiu Dimas Ramalho, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Conheça os vencedores:

Governança, Eficiência Fiscal e Transparência

· Menor que 30 mil habitantes: Cajati

· Entre 30 mil e 100 mil habitantes: Cabreúva

. Acima de 100 mil habitantes: Indaiatuba

Educação

· Menor que 30 mil habitantes: Tabapuã

· Entre 30 mil e 100 mil habitantes: Votuporanga

· Acima de 100 mil habitantes: Santana de Parnaíba

Saúde e Bem-Estar

· Menor que 30 mil habitantes: Colômbia

· Entre 30 mil e 100 mil habitantes: Fernandópolis

. Acima de 100 mil habitantes: Botucatu

Infraestrutura e Mobilidade Urbana

· Menor que 30 mil habitantes: São Sebastião da Grama

· Entre 30 mil e 100 mil habitantes: São João da Boa Vista

. Acima de 100 mil habitantes: Pindamonhangaba

Sustentabilidade

· Menor que 30 mil habitantes: Águas de São Pedro

· Entre 30 mil e 100 mil habitantes: Fernandópolis

. Acima de 100 mil habitantes: Santos

Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública

· Menor que 30 mil habitantes: Cedral

· Entre 30 mil e 100 mil habitantes: Nova Odessa

. Acima de 100 mil habitantes: Santana de Parnaíba

Grande vencedor estadual – Cidades Excelentes 2022

Para uma cidade ser considerada excelente, ela precisa ter um equilíbrio entre todos os pilares apresentados. Por isso, além dos ganhadores mencionados acima, houve ainda uma premiação principal aos três municípios que tiveram um conjunto de iniciativas mais interessantes dentro do seu grupo populacional. Tupi Paulista venceu na categoria menor que 30 mil habitantes; Votuporanga foi a campeã na categoria entre 30 mil e 100 mil; e Sorocaba faturou o prêmio na categoria maior que 100 mil habitantes.

Os mais de 500 projetos recebidos neste ano foram avaliados pela Mandatum Consultoria. A premiação contou ainda com auditoria externa feita pela empresa BDO Brazil.

A etapa nacional acontece no dia 30 de novembro no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília (DF). O evento irá eleger as três melhores cidades do país considerando cinco categorias populacionais: menor ou igual a 30 mil habitantes; entre 30 mil e 100 mil habitantes; entre 100 mil e 500 mil habitantes; acima de 500 mil habitantes e capitais.