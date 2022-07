A 3ª etapa das audiências públicas do processo de revisão do Plano Diretor Sustentável de Nova Odessa começa nesta terça-feira, dia 26 de julho, com encontros também nos dias 27 e 28/07. Nomeada de “A Cidade Que Se Quer”, esta etapa vai definir os instrumentos a serem implementados para a consecução dos objetivos e prioridades do Plano.

No dia 27 de julho, quarta-feira, às 14h, no Plenário da Câmara de Vereadores de Nova Odessa, situada na Rua Pedro Bassora, no Centro. E a última reunião acontece no dia 28 de julho, quinta-feira, às 19h, no Auditório do Paço Municipal, situado na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro.