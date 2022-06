Registro feito em agosto de 2021, quando o ministro veio à região

A oposição em Nova Odessa quer investigar a relação entre o alto escalão do governo Leitinho Schooder (PSD) e o esquema que levou à prisão o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e dois pastores que ‘vendiam’ emendas. O caso ganhou novos elementos este final de semana com o a avanço das investigações.

O empresário e presidente do Avante de Piracicaba José Edvaldo Brito relatou, em depoimento à Polícia Federal (PF), que o pastor Arilton Moura solicitou a quantia de R$ 100 mil para realizar evento em Nova Odessa. A cidade sediou em agosto do ano passado o chamado “Gabinete Itinerante”, reunindo prefeitos de vários municípios para pleitear recursos federais. Moura foi preso na operação da PF que também prendeu Ribeiro e o pastor Gilmar Santos.

Os três são acusados de formar uma rede de corrupção que pedia propina de prefeitos em troca de verbas públicas e investimentos do Ministério da Educação (MEC), segundo a PF e o Ministério Público Federal (MPF). Depoimentos do empresário piracicabano José Brito constam em parecer do MPF sobre as apurações ao MEC.

O ex-ministro Milton Ribeiro e a sua comitiva do MEC, juntamente com o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), participaram do “Gabinete Itinerante”, em Nova Odessa.

O convite para a realização do evento na cidade partiu do prefeito Leitinho, durante encontro com Milton Ribeiro no início de julho do ano passado, em Brasília (DF).