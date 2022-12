Para celebrar o espírito natalino, atendendo a uma solicitação da Prefeitura de Nova Odessa, através da Diretoria de Transportes, neste mês de dezembro a MoV (concessionária do Transporte Coletivo Urbano) colocou para fazer as rotas urbanas um ônibus todo iluminado, com luzes e decoração de Natal. O veículo roda a cidade entre os dias 07 e 31 de dezembro, revezando a rota diariamente, para assim cobrir todo o território da cidade.

A ação começou já na quarta-feira, dia 07/12, pela linha de ônibus urbano de número 405, que vai do Residencial Klavin ao Centro Hospital, e acaba no dia 31/12, com a linha 440, que percorre o trajeto do Residencial Triunfo ao Santa Rita. O veículo decorado cobre todas as linhas da MoV na cidade – 400, 405, 410, 415 e 440 –, recomeçando na mesma ordem, até o fim do mês.

Atualmente, o sistema de Transporte Coletivo Urbano (Municipal) de Nova Odessa é composto por cinco linhas, realizadas por cinco veículos, que transportam diariamente uma média de 715 passageiros. A tarifa ao usuário foi reduzida neste ano pela Prefeitura, de R$ 3,10 para R$ 3,00.

CALENDÁRIO

07/12: 405 – Residencial Klavin-Centro Hospital

08/12: 410 – Residencial Lopes Iglesia-Jd. Eneides

09/12: 415 – Residencial Klavin-Centro Santa Rita

10/12: 440 – Residencial Triunfo-Santa Rita II

11/12: 400 – Jd. São Francisco-Centro

12/12: 405 – Residencial Klavin-Centro Hospital

13/12: 410 – Residencial Lopes Iglesia-Jd. Eneides

14/12: 415 – Residencial Klavin-Centro Santa Rita

15/12: 440 – Residencial Triunfo-Santa Rita II

16/12: 400 – Jd. São Francisco-Centro

17/12: 405 – Residencial Klavin-Centro Hospital

18/12: 410 – Residencial Lopes Iglesia-Jd. Eneides

19/12: 415 – Residencial Klavin-Centro Santa Rita

20/12: 440 – Residencial Triunfo-Santa Rita II

21/12: 400 – Jd. São Francisco-Centro

22/12: 405 – Residencial Klavin-Centro Hospital

23/12: 410 – Residencial Lopes Iglesia-Jd. Eneides

24/12: 415 – Residencial Klavin-Centro Santa Rita

25/12: 440 – Residencial Triunfo-Santa Rita II

26/12: 400 – Jd. São Francisco-Centro

27/12: 405 – Residencial Klavin-Centro Hospital

28/12: 410 – Residencial Lopes Iglesia-Jd. Eneides

29/12: 415 – Residencial Klavin-Centro Santa Rita

30/12: 440 – Residencial Triunfo-Santa Rita II

31/12: 440 – Residencial Triunfo-Santa Rita II

ÔNIBUS NOVOS

Em setembro, o Transporte Coletivo Urbano (Municipal), teve sua frota renovada. Os veículos substituíram os antigos ônibus, que ostentavam majoritariamente as cores amarela ou rosa e o nome anterior da concessionária (Rápido Sumaré). Já os “novos” ônibus adotam um novo padrão visual, nas cores cinza e azul, e o novo nome fantasia e logo da empresa, a MoV Nova Odessa.

Tratam-se de cinco veículos com até 5 anos de uso, mas totalmente modernizados pela concessionária adotando padrão Euro V, todos com ar-condicionado, elevador para cadeirantes e deficientes, poltronas estofadas, sistema de GPS, piso antiderrapante, câmeras internas de segurança, botões em Braile e catracas eletrônicas com biometria – que devem passar a ser utilizadas em breve –, entre outras melhorias. A MoV também lançou um site exclusivo para o município, o movnovaodessa.com.br.