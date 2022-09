Uma excelente notícia para os esportistas de Nova Odessa: seguem avançando as obras das duas quadras municipais de tênis, retomadas pela atual gestão municipal e situadas ao lado do Ginásio de Esportes Jaime Nércio Duarte, no Jardim Santa Rosa. Os equipamentos esportivos receberam investimentos da ordem de R$ 240.978,85, através de recursos provenientes de emendas parlamentares destinadas ao Município para aplicação em ações de Esportes, Cidadania e Desenvolvimento.

Os trabalhos estão sendo executados pela Mariah Limpeza e Serviço Ltda, vencedora da segunda licitação. “A empresa está com a obra adiantada, o que consta no contrato está praticamente pronto. Agora, vamos fazer um aditivo para concluir a parte estética da área externa, ou seja, a finalização das quadras”, disse a engenheira da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento, Sabrina Rodrigues.

As quadras terão medidas oficiais para a prática da modalidade. Para garantir a melhor infraestrutura aos praticantes do tênis, os equipamentos esportivos contarão com dois vestiários (masculino e feminino), vestiário para campeonato, sala administrativa e espaço para lanchonete.

“Aproveitamos os espaços de duas antigas quadras de basquete já sem condições de uso para construir as quadras de tênis, bem como uma antiga alvenaria, também depredada, para montar os vestiários. E todo o trabalho vem sendo desenvolvido de acordo com as instruções do prefeito Leitinho (Cláudio José Schooder)”, disse o secretário municipal de Esportes, Thiago Gentil.

“Nosso compromisso com as crianças e jovens de Nova Odessa é garantir esporte de qualidade para todos, com uma maior diversificação. Muitas pessoas me cobravam dizendo que a Prefeitura só tinha olhos para o futebol. Estamos mudando isso, aumentando as opções de modalidades esportivas em nossa cidade, principalmente nas Escolinhas de Esportes. Essas quadras de tênis seguem essa proposta”, destacou Leitinho.

“Essas quadras vão atender não apenas jogos individuais, mas em duplas também, porque temos a metragem para atender também na largura. Estamos muito bem servidos em relação a essa questão da metragem”, acrescentou o secretário-adjunto de Esportes, José Henrique de Carvalho.

O município de Nova Odessa possui cinco ginásios e dez campos de futebol de dimensões oficiais espalhados por todas as regiões da cidade, entre outros espaços públicos – como dezenas de praças, academias ao ar livre e campos de areia.