No próximo sábado (23), irá iniciar o “Se Liga Juventude”, mutirão para moradores de Nova Odessa, principalmente o público jovem, para tirar e regularizar título eleitoral. O Se Liga Juventude é uma iniciativa da Politize! no município. Se Liga Juventude irá ocorrer no próximo sábado 23 das 8h30 às 11h30 na EMEF Dante Gazzeta, localizada no Centro, e no sábado 30 de abril também no mesmo horário pela escola EMEF Salime Abdo, localizada no Alvorada.

No dia 4 de maio, quando termina o prazo para emissão do título de eleitor, pouco mais de 1 milhão de jovens de 16 e 17 anos se cadastraram para votar. Isso representa menos de 1 a cada 5 adolescentes dessa faixa etária no país. Em comparação com março de 2018, a queda é de 32%. Ela chega a 60% quando observado o número de adolescentes que se registraram para participar no pleito de 2004. “Temos uma plataforma online com milhares de conteúdos didáticos, acessíveis e plurais sobre política, formando ‘lideranças cidadãs’ para resolver problemas públicos em todas as regiões do Brasil e oferecendo materiais pedagógicos e treinamentos para professores levarem a pauta da cidadania para o Ensino Médio público. Para este ano de 2022, uma das nossas propostas de nível nacional é aumentar a participação dos jovens nas eleições e também principalmente atender a toda população facilitando o acesso” disse Pablo Ruan, embaixador da Politize! em Nova Odessa.

A Politize! (com a exclamação) é uma organização da Sociedade Civil que trabalha para que cada vez mais pessoas se interessem pela Política, aumentando a participação cidadã nos espaços de tomada de decisão que impactam todos os brasileiros e brasileiras. A organização leva Educação Política a qualquer pessoa, em qualquer lugar, de forma fácil e gratuita, sempre com respeito pela pluralidade de ideais.