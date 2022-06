O prefeito de Nova Odessa Cláudio José Schooder, o Leitinho, e o secretário municipal Silvio Corsini participaram na terça-feira (07/06) de um encontro regional com secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, em Campinas, para definir os detalhes do “Mutirão” de cirurgias eletivas anunciado pelo Governo do Estado no último dia 25 de maio.

Segundo o prefeito, Nova Odessa deve ser contemplada com cirurgias em diversas especialidades que têm pacientes “na fila” de vagas em hospitais de referência, e com a possibilidade de ao menos parte dessas cirurgias serem realizadas no próprio HMNO (Hospital e Maternidade Municipal) por equipes trazidas de fora da cidade e custeadas pelo Estado.

É prevista pelo Estado a realização de 54 procedimentos diferentes, em sete especialidades médicas (aparelho circulatório, visão, digestiva e abdominais, osteomolecular e geniturinário, das glândulas endócrinas e Nefrologia).

Participaram da reunião na sede da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas prefeitos e secretários de Saúde das cidades da região atendida pelo DRS (Departamento Regional de Saúde) 7, dirigentes de hospitais filantrópicos e representantes do Sindhosp (Sindicato dos Hospitais de São Paulo).

No último dia 25/05, também em Campinas, o governador Rodrigo Garcia havia feito o anúncio oficial do Programa “Mutirão de Cirurgias” para a região, que tem cerca de 71,4 mil procedimentos “represados” (na fila) do Sistema CROSS (Centrais de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde), que podem ser “zerados” em até 5 meses.

A iniciativa prevê cirurgias “extras” na Rede Estadual de Saúde, remuneração dobrada nos hospitais do SUS (Sistema Único de Saúde) e a contratação de serviços na rede privada e hospitais filantrópicos. O Governo já publicou, inclusive, um edital de chamamento para a contratação de serviços privados para o Mutirão, cujo objetivo é realizar cerca de 540 mil cirurgias cadastradas na CROSS. Também foi publicada resolução que orienta os serviços públicos sobre o pagamento automático e em dobro para a realização das cirurgias.

PARCERIAS

E é exatamente com o HC da Unicamp que a Secretaria de Saúde de Nova Odessa estuda uma parceria para a realização de parte das cirurgias eletivas pendentes, no âmbito do “Mutirão”. (Outra parte das intervenções pode ser realizada pela própria equipe da Rede Municipal de Saúde, e o restante em hospitais de referência.)

“O próximo passo será informarmos ao DRS-7 quais e quantas cirurgias eletivas, de pequeno e médio portes, temos represadas em Nova Odessa, para sabermos quantas poderemos realizar dentro deste programa. Para isso, estudamos trazer uma equipe do HC da Unicamp para realizar ao menos parte dessas cirurgias dentro do nosso Hospital. Também estudamos parceria com hospitais filantrópicos da nossa região”, explicou Silvio Corsini.

Segundo o secretário novaodessense, ainda não foi apurado exatamente quantas cirurgias em pacientes da cidade poderão ser incluídas no Programa “Mutirão de Cirurgias”, mas “boa parte da fila” atual deve ser atendida.

“É uma excelente iniciativa do nosso governador Rodrigo Garcia, que com certeza vai atender centenas de moradores de Nova Odessa que muitas vezes aguardam há meses ou há anos ‘na fila’ por cirurgias difíceis de viabilizar, que só são realizadas em hospitais grandes, fora da cidade. Vamos acompanhar esse assunto diariamente a partir de agora, até viabilizarmos essas cirurgias”, completou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

O governador Rodrigo Garcia também havia confirmado, no final de maio, a abertura de 31 novos leitos pediátricos no HC (Hospital das Clínicas) da Unicamp e no HES (Hospital Estadual de Sumaré), com investimento de R$ 2 milhões para abertura e custeio dos leitos até o fim de setembro, cobrindo o período de sazonalidade de doenças respiratórias. “Ambos os hospitais atendem moradores de Nova Odessa”, lembrou o prefeito Leitinho.