Na última sessão solene para entrega de honrarias do ano, a Câmara de Nova Odessa entregou mais cinco títulos de cidadão novaodessenses a pessoas que se destacaram por sua atuação no município.

A sessão foi realizada na última quinta-feira, no Plenário da Casa de Leis, e foi conduzida pelo presidente da Casa, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé, e contou ainda com a participação dos vereadores Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin, Levi Tosta, o Levi da Farmácia, Wagner Morais e Márcia Rebeschini.

O pastor Israel Ladeia da Silva recebeu o título, que foi concedido por meio de projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Wagner Morais.

O pesquisador do Instituto de Zootecnia Gilberto Bufarah foi agraciado com a homenagem que teve origem em projeto de autoria da vereadora Márcia Rebeschini.

Escritora e terapeuta, Regina Célia Leme Pocay Maximiano recebeu o título de cidadã novaodessense após aprovação de projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Levi Tosta.

O médico Lucas Bento da Silva Isepon foi homenageado pelo vereador Tiãozinho do Klavin.

O empresário Francisco Paiva Freire da Silva, conhecido como Chico da Leofran, também foi indicado a receber o título pelo vereador Wagner Morais.

“Todos os homenageados se destacaram em sua área de atuação e foram reconhecidos pelos vereadores, que são os representantes eleitos pelo povo. Essa é a maior honraria concedida no município e, com certeza, todos os que a recebem fizeram por merecer”, afirmou o presidente da Câmara, o Pelé.