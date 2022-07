A atleta de Nova Odessa Lourdes Klava conquistou a medalha de bronze na final estadual dos 24º JOMI (Jogos da Melhor Idade) de São Paulo, na modalidade de damas. As disputas realizadas em Pindamonhangaba contaram com sete rodadas, sendo quatro no domingo, duas segunda e uma nesta terça-feira (12/07), em que a novaodessense enfrentou Yara Maciel, de Campinas, e venceu dois pontos, somando 41 no total.

A medalha de prata ficou com Santina Canavesi, de Sorocaba, com 42 pontos, e o ouro com Ana Maria de Carvalho Andrade, de São José dos Campos, que somou 56 pontos. “Foi um privilégio acompanhar a dona Lourdes, juntamente com o Rafael Turcato, chefe da delegação de nossa cidade, porque ela se dedicou muito e para nós o bronze dela tem peso de ouro”, comemorou a professora da delegação novaodessense, Carine Piveta.

“Minha homenagem à Lourdes, atleta da nossa Melhor Idade que é exemplo de garra e determinação, e mais uma vez representou com talento a nossa cidade, conquistando a medalha de bronze na final estadual. Ela está de parabéns, assim como os professores Carine e Rafael, que a acompanharam”, disse o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

“Não tenho palavras para expressar nossa gratidão e carinho a dona Lourdes, que mais uma vez fez bonito e nos encheu de orgulho, conquistando o bronze, e também aos nossos professores Carine e Rafael”, falou o secretário municipal de Esportes, Thiago Gentil.

“Só temos que agradecer a atleta novaodessense, dona Lourdes, pela conquista do bronze, pois foi uma competição de alto nível técnico e ficar entre os três melhores é gratificante”, destacou o adjunto da pasta, José Henrique de Carvalho.

Lourdes Klava conquistou a vaga ao faturar a medalha de ouro na etapa regional classificatória realizada em abril, na cidade de Casa Branca. Na ocasião, o município de Nova Odessa terminou em 13º no ranking geral, com cinco medalhas (damas, xadrez, natação e buraco). Os campeões de cada uma das oito Regiões que disputaram a competição se enfrentaram em suas respectivas modalidades nestas finais estaduais, realizadas em Pindamonhangaba.

Os representantes da Melhor Idade novaodessense competiram em diversas modalidades. O atleta Luiz Cordeiro também conquistou ouro e prata na natação 50m crawl e nos 50m nado costas. O medalhista, no entanto, não disputou a final estadual por recomendação médica.